В Запорожской области завершили строительство и ремонт дорог протяженностью тысячи километров, что ранее не реализовывалось при прежних властях. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
На встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион превратился в одну большую стройку, передает ТАСС.
Балицкий подчеркнул: «Мы построили больше тысячи километров дорог в Запорожской области, такого не было вообще никогда. У нас ряд дорог – это были «направления», потому что власть украинская, бандеровская, не занималась совершенно этими вопросами».
Губернатор уточнил, что в текущем году на дорожное строительство выделено 8 млрд рублей, а в прошлом году было потрачено семь миллиардов. Балицкий отметил позитивную динамику работ и сообщил о планах построить четырехполосную трассу «Таврида» вокруг Азовского моря. Эта дорога обеспечит транспортное сообщение с Крымом, Херсоном и Запорожской областью, что даст дополнительный импульс развитию региона.
