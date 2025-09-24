Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Путин назвал трассу «Таврида» современной и хорошей дорогой
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким положительно высказался о трассе «Таврида».
В ходе разговора Балицкий упомянул автотрассу, на что Путин отметил, что это «хорошая современная трасса», передает РИА «Новости».
В 2020 году Путин запустил движение по трассе «Таврида».
Ранее российский лидер назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России.