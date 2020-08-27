Путин запустил движение по трассе «Таврида»

Президент Владимир Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида», заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». <...> Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», – цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что качество дороги очень высокое, а специальное покрытие выдерживает высокие температуры. Для ее строительства понадобилось «три с половиной года упорного труда, который был сопряжен с большим, интересным строительным циклом». Дитрих добавил, что, как ожидается, трасса продержится без серьезного ремонта шесть лет, а возможно и более.

В то же время Путин после поездки сообщил, что на трассе нужно сделать больше съездов для удобства туристов.

«Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», – сказал Путин в беседе с главным технологом АО «ВАД» (осуществляет строительство дороги) Андреем Волковым, вместе с которым он на автомобиле Aurus проехал по одному из новых участков автотрассы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проезд Путина по «Тавриде».

«Сегодня он (президент – прим. ВЗГЛЯД), собственно, запускает автомобильное движение по построенным новым участкам дороги «Таврида». Мегапроект, общая протяженность 258 километров. Это такая главная дорога Крыма, главная артерия транспортная Крыма», – говорил Песков.

После поездки по трассе президент намерен пообщаться с рабочими, отмечал представитель Кремля.

Помощник президента Игорь Левитин отметил, что дороги к другим городам и муниципалитетам от «Тавриды» планируется построить до 2024 года.

«Президент утвердил программу до 2024 года, когда от этой трассы разойдутся дороги такого же уровня в крупные города и муниципалитеты. Но я хотел бы также и поздравить всех жителей России, потому что они теперь получили свободный доступ на Юг, в Крым, и конечно же черноморское побережье получило хорошую трассу от Сочи до Севастополя», – сказал Левитин.

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за три с половиной часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.