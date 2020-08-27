Путин запустил движение по трассе «Таврида»

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин запустил движение по трассе «Таврида»
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    Путин запустил движение по трассе «Таврида»

       27 августа 2020, 15:31
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида», заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

    «Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». <...> Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что качество дороги очень высокое, а специальное покрытие выдерживает высокие температуры. Для ее строительства понадобилось «три с половиной года упорного труда, который был сопряжен с большим, интересным строительным циклом». Дитрих добавил, что, как ожидается, трасса продержится без серьезного ремонта шесть лет, а возможно и более.

    В то же время Путин после поездки сообщил, что на трассе нужно сделать больше съездов для удобства туристов.

    «Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», – сказал Путин в беседе с главным технологом АО «ВАД» (осуществляет строительство дороги) Андреем Волковым, вместе с которым он на автомобиле Aurus проехал по одному из новых участков автотрассы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проезд Путина по «Тавриде».

    «Сегодня он (президент – прим. ВЗГЛЯД), собственно, запускает автомобильное движение по построенным новым участкам дороги «Таврида». Мегапроект, общая протяженность 258 километров. Это такая главная дорога Крыма, главная артерия транспортная Крыма», – говорил Песков.

    После поездки по трассе президент намерен пообщаться с рабочими, отмечал представитель Кремля.

    Помощник президента Игорь Левитин отметил, что дороги к другим городам и муниципалитетам от «Тавриды» планируется построить до 2024 года.

    «Президент утвердил программу до 2024 года, когда от этой трассы разойдутся дороги такого же уровня в крупные города и муниципалитеты. Но я хотел бы также и поздравить всех жителей России, потому что они теперь получили свободный доступ на Юг, в Крым, и конечно же черноморское побережье получило хорошую трассу от Сочи до Севастополя», – сказал Левитин.

    Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

    Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за три с половиной часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.


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