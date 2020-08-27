Бывшего гендиректора РКК «Энергия» задержали по подозрению в мошенничестве ФОМ провел опрос медиков и граждан по российской вакцине от коронавируса Кремль анонсировал открытие Путиным трассы «Таврида» в Крыму 27 августа 2020, 13:58

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин откроет в четверг в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида» и пообщается с рабочими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня он, собственно, запускает автомобильное движение по построенным новым участкам дороги «Таврида». Мегапроект, общая протяженность 258 километров. Это такая главная дорога Крыма, главная артерия транспортная Крыма», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что президент сам проедет по трассе, запустит движение, пообщается с рабочими. Трасса «Таврида» располагается в границах двух субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Она будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами. Расчетная скорость движения по «Тавриде» – 120 километров в час. Завершение строительства трассы «Таврида» запланировано на конец 2023 года. Стройку осуществляет АО «ВАД».

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