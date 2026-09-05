Путин поручил перевести школьные учебники в электронный формат

Эксперты: Путин делает Дальний Восток площадкой для развития экономики будущего

Эксперты отметили вклад Путина в развитие Дальнего Востока

«Выступление Владимира Путина на ВЭФ показывает главное: развитие Дальнего Востока давно вышло за рамки региональной политики и стало частью стратегии развития всей страны. Здесь формируется новый промышленный и инфраструктурный каркас – от переработки сырья до энергетики, науки, логистики и высокотехнологичной фармацевтики», – считает председатель комитета РАСО по социальной архитектуре, политконсультант Дмитрий Еловский.

По его словам, Дальний Восток становится площадкой, где Россия сегодня отрабатывает модель экономики будущего – «технологичной, инфраструктурно связанной и в критически важных сферах максимально опирающейся на собственные возможности».

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что при непосредственном участии президента России на протяжении более десяти лет Дальний Восток активно развивается и демонстрирует положительную динамику. «В конце 1990-х – начале 2000-х годов многие скептически относились к перспективам развития региона, а некоторые и вовсе полагали, что после провальных 90-х годов на Дальнем Востоке был поставлен крест. Однако благодаря действиям Владимира Путина ситуация изменилась, и сейчас Дальний Восток показывает существенные темпы роста», – говорит он.

Эксперт также отметил призыв президента к снижению бюрократических барьеров для бизнеса в регионе: «Важно отметить и обращение главы государства к будущим депутатам Государственной Думы с призывом сосредоточиться на активной работе и не создавать излишних препятствий для бизнеса в виде ненужных проверок и бюрократических барьеров. Порой возникает ощущение, что только благодаря президенту удается преодолевать бюрократические преграды».

Григорьев подчеркнул, что представленные Владимиром Путиным на ВЭФ планы по развитию Дальнего Востока приведут к еще лучшим результатам. «Уже сейчас готовятся два стратегических документа – Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года и Стратегия развития Арктической зоны, которые выведут ДФО на новый уровень развития», – пояснил член ОП.

Одним из ключевых условий реализации крупных проектов в регионе остается энергетика. Заместитель директора НОЦ высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики ИГЭУ им. В. И. Ленина, кандидат технических наук Мария Вольман выделила перспективы применения малых атомных электростанций.



«Владимир Путин сообщил о программе развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года, включая строительство малых атомных станций для удаленных территорий. Считаю одним из наиболее перспективных решений для ДФО: ядерное топливо обладает огромной энергоемкостью, а компактные станции обеспечивают стабильную и экологичную генерацию там, где доставка традиционного топлива сложна и дорога», – заявила она.

Вольман отметила, что практический результат уже есть – с 2020 года на Чукотке работает плавучая АЭС «Академик Ломоносов», первый коммерческий объект такого типа. «Это подтверждает технологическое лидерство России», – подчеркнула она.

Руководитель студии грантового продюсирования предпринимателей WriteGrant Александр Юрлов отметил значимость еще одной инициативы Путина. «Как предприниматель, считаю особенно важным предложение президента шире применять цифровые решения, риск-ориентированный подход и ИИ в контроле. Они должны сокращать отчетность, сохраняя за государством возможность видеть ситуацию в режиме реального времени. Чем меньше МСП тратят на бюрократию, тем больше ресурсов остаётся на развитие и использование льгот», – заявил он.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Приморский край 2–3 сентября Путину представили результаты развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции президент дал старт работе ряда промышленных, инфраструктурных и научно-технологических объектов. Среди них – производство катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинский завод минеральных удобрений, контейнерный терминал в порту «Первомайский», морской угольный терминал «Порт Эльга», завод по производству фармпродукции группы компаний «Фармасинтез», подстанция 500 кВ «Варяг» и 500-километровая линия электропередачи «Приморская ГРЭС-Варяг», а также инновационный научно-технологический центр на острове Русский и транспортно-логистический центр «Артем».

В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин обозначил дальнейшие этапы развития Дальнего Востока и Арктики согласно обновленной Стратегии развития ДФО до 2036 года. Президент поставил задачи по трем основным направлениям: реализация экономических проектов, ориентированных на внутренний спрос, поддержка инновационных компаний и цифровых технологий, а также дополнительные инвестиции в социальную инфраструктуру и благоустройство. Глава государства также анонсировал новые меры поддержки бизнеса – с 1 января 2027 года начинает действовать единый режим преференций на всей территории ДФО и российской Арктики.

Отдельный акцент сделан на создании условий для испытания перспективных разработок. На Дальнем Востоке планируется запустить специальный правовой режим, позволяющий ускоренно тестировать новые технологии, в том числе беспилотные системы для сельского хозяйства и логистики, промышленных роботов и решения в сфере телемедицины. Успешные разработки предполагается впоследствии масштабировать на другие регионы России.

Одновременно на Дальнем Востоке планируется развивать промышленность, судо- и авиастроение с учетом современных экологических требований. Отдельное внимание уделят энергетике: малые атомные электростанции и другие экологически чистые источники генерации должны обеспечить регион необходимыми объемами электроэнергии.

С 1 января на Дальнем Востоке также заработает особый правовой режим, который позволит быстрее тестировать и внедрять новые технологии. Речь идет, в частности, о беспилотниках для сельского хозяйства и логистики, промышленных роботах и телемедицине. Технологии, которые успешно пройдут испытания в регионе, впоследствии смогут применять по всей России.