  • Новость часаПоддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец
    Военный эксперт усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп»
    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    В США указали на проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    ЛДПР предложила ввести льготы за большой стаж работы
    Синоптик рассказал о «настоящей русской зиме» в Москве
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    3 комментария
    23 декабря 2025, 12:16 • Новости дня

    Экспозиции об СВО открылись в школьных музеях России

    Ассоциация ветеранов СВО открыла выставки о спецоперации в 24 школьных музеях

    Tекст: Вера Басилая

    В 24 школьных музеях 20 регионов России появились экспозиции о специальной военной операции, которые уже посетили свыше 10 тыс. учеников и их родителей.

    В школьных музеях 20 регионов России открылись экспозиции, посвященные специальной военной операции. Проект реализовала Ассоциация ветеранов СВО: новые экспозиции появились в 24 школах страны – от Омской области до Крыма. Всего их уже посетили более 10 тыс. школьников и их родителей.

    Экспозиции установили как в уже существовавших музеях, так и в учреждениях, где музеи открыли специально к проекту. Ассоциация ветеранов СВО приобрела для музеев интерактивные панели, а сами бойцы передали часть экспонатов. Особое внимание уделили примеру участников спецоперации – наглядные материалы рассказывают о современном героизме и патриотизме.

    «Есть распространенный стереотип, что музей это всегда про прошлое. На самом деле – это и про будущее тоже. Герои спецоперации – люди, доказавшие свою преданность России. Именно на их примере должны воспитываться новые поколения», – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев.

    Например, в Баевской средней школе в Мордовии, которая носит имя Героя России Григория Слугина, открыли экспозицию, посвящённую его подвигу при отражении атаки под Запорожьем. В этой же школе и самом селе уже установили памятник капитану Слугину, а директор Марина Слугина отметила значимость интеграции семей и школы для формирования патриотизма среди молодёжи.

    В Москве четыре выставки профинансировали за счёт грантов мэра, новые экспозиции появились и в школе 1409, где также установили бюст Героя России Андрея Рябцева, и в школе «Интеграл» после поддержки инициативы педагогов и учеников. Ассоциация ветеранов заявила, что продолжит эту работу, так как интерес к проекту только растёт, а всё больше ветеранов желают принять в нём участие.

    22 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали специальную технику военнослужащим в Ростовской области.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику участникам спецоперации на Украине в Ростовской области, сообщается на сайте «Единая Россия».

    Бойцам на Красноармейском направлении поступили квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев лично встретился с военнослужащими и ответил на их вопросы.

    «Единая Россия передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой», – отметил Якушев.

    Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что поддержка бойцов продолжится и в следующем году. По его словам, обеспечение военных необходимыми средствами должно стать залогом будущей Победы, а новогодняя партия техники – «предвестником мира в каждом доме».

    Военнослужащие рассказали о значимости полученной техники. Боец с позывным «Кэп» сообщил, что второй квадроцикл был получен три дня назад и помог быстро эвакуировать раненого, сохранив ему жизнь. Военнослужащий «Мэймун» отметил критическую роль беспилотников, включая БПЛА и «Ланцеты», для разведки и поражения противника.

    Отмечается, что помощь партии включает не только поставки техники, но и организацию связи с производителями для устранения недостатков, что повышает эффективность действий бойцов. Владимир Якушев подтвердил, что поддержка продолжится столько, сколько понадобится.

    Ранее партия заключила соглашения о поддержке бойцов и их семей с фондами крупных уральских городов, а также взяла на себя выполнение поручения Президента по вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь. С начала спецоперации на Украине «Единая Россия» собрала на нужды фронта более 14,7 млрд рублей.

    До этого партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали военнослужащим спецоперации на Украине оружие и специальные патроны для борьбы с дронами.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» передала бойцам спецоперации на Украине очередную партию специальной техники.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:49 • Новости дня
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS

    Военкор Коц показал на видео состояние Антоновского моста после 150 ударов HIMARS

    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    @ kostnews

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уцелевшего Антоновского моста, подвергшегося многочисленным ударам из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.

    Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.

    «Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.

    Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.

    Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.

    Комментарии (12)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    Комментарии (34)
    21 декабря 2025, 17:47 • Новости дня
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные в Донецкой народной республике внедрили тактику атаки танков парами совместно с беспилотниками для прорыва позиций противника, сообщили в Минобороны РФ.

    Танкисты группировки «Восток» применяют новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладком в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В основе тактики – внезапные атаки танковой парой, последующий быстрый отход для перезарядки и смена позиции. По словам танкистов, такой маневр лишает противника возможности прицельного ответного удара и позволяет запутать ВСУ относительно направления следующей атаки.

    Особенность новой схемы – тесная работа с беспилотниками: операторы БПЛА корректируют огонь танков, указывают новые цели и своевременно предупреждают о появлении угроз. Такой подход, по мнению военных, позволяет минимизировать риски и сохранять высокий темп наступления.

    В пресс-службе Министерства обороны подчеркивают, что «маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике.

    Комментарии (9)
    20 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовлетворение работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после разрушительных атак российской армии по энергообъектам и инфраструктуре, сообщили местные СМИ.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

    В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

    Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    Комментарии (11)
    22 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракты спецслужб Украины требуют жесткого ответа

    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрывы машин и убийства российских высокопоставленных военных и политических деятелей, организованные украинскими спецслужбами, – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа со стороны российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал убийство генерала ВС России Фанила Сарварова.

    «Диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается. Практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной», – напомнил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его оценкам, в подрыве автомобиля на юге Москвы, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, читается украинский почерк. Собеседник напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех трагедиях взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

    «Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает Гончаров. Он подчеркнул: подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа.

    «На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул ветеран ФСБ.

    Напомним, в результате подрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел во дворе жилого дома около семи утра, когда Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

    По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

    Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС России. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году.

    Генерал был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».

    Комментарии (31)
    22 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    Комментарии (4)
    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    Комментарии (9)
    21 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Дмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США, вновь прибыв на переговорную площадку в Майами.

    Дмитриев начал второй день переговоров о возможном урегулировании ситуации на Украине совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Встреча проходит в Майами на той же площадке, где велись обсуждения накануне.

    Ожидается, что Дмитриев покинет Майами в воскресенье, 21 декабря, после завершения очередной встречи. Подробности о достигнутых договоренностях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    Комментарии (2)
    22 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Грабовского, Писаревки, Бояро-Лежачец, Рыжевки и Алексеевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Избицким и Рубежным в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Березовки, Купянска-Узлового в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, итальянская бронемашина Iveco и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Кирово, Закотного, Константиновки и Миньковки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть бронемашин, включая канадский бронетранспортер Senator, американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Гришино и Родинского в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ поблизости от  Удачного, Вольного, Нового Донбасса, Артемовки, Торецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки, Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При этом потери противника составили более 450 военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Косовцево, Дорожнянки, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 06:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung заявила об изоляции Мерца из-за позиции по российским активам

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по замороженным российским активам, пишет Berliner Zeitung.

    Как отмечает Berliner Zeitung, в последние недели разные участники обсуждения – от Euroclear, где хранятся основные блокированные суммы, до Европейского центрального банка, а также от Вашингтона до Пекина – все чаще высказывали предостережения в адрес Берлина и Европы, передает ТАСС.

    В тексте говорится, что канцлер до последнего пытался нахваливать преимущества фактической экспроприации российских средств, при этом недооценивая риски такого шага. «Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о [возможном снижении рейтинга] Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса», – пишет издание.

    Кроме того, отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ранее поддерживавшая Мерца, начала дистанцироваться от него по мере того, как изоляция канцлера становилась очевидной. По мнению автора публикации, Мерц оказался в проигрыше, сделав ставку на экспроприацию российских активов, и в результате потерпел явное политическое поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Уничтожен участвоваший во вторжении в Курскую область капитан ВСУ

    В Сумской области уничтожен участвовавший во вторжении в Курскую область капитан ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области в результате спецоперации уничтожен капитан ВСУ Александр Соколовский, ранее воевавший в националистическом батальоне и участвовавший во вторжении в Курскую область, сообщили в силовых структурах.

    Командир роты из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ капитан Александр Соколовский был уничтожен в Сумской области, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, он принимал участие во вторжении на территорию Курской области. Собеседник агентства пояснил, что Соколовский был добровольцем с начала так называемой антитеррористической операции на Украине, воевал в составе нацбата «Днепр» и был ликвидирован на теткинско-глушковском направлении.

    Также, как сообщили в силовых структурах, командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Владимир Фокин проводит «чистку» среди офицеров, отправляя неугодных на штурмовые позиции.

    Фокин, по данным силовых структур, вместо решения проблем бригады, занимается саморекламой, введением ритуалов и продвижением своих родственников на высокие должности. Офицерские места, освободившиеся в результате этих «чисток», отдаются бойцам из запрещенного в России формирования «Азов».

    Ранее отмечалось, что после назначения Фокина командиром 125-й бригады, он дистанцировался от управления подразделением и больше времени уделял соцсетям и самопиару.

    В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ внедрили фашистское приветствие после назначения новым командиром майора Владимира Фокина.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России нанесли серию ударов по позициям ВСУ и технике
    ВС России нанесли серию ударов по позициям ВСУ и технике
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения российских группировок войск за сутки добились продвижения на нескольких направлениях, уничтожили свыше 1200 украинских военных и значительное количество техники, сообщили в Минобороны.

    Российские подразделения продолжают наступление и наносят поражения украинским войскам на различных направлениях, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    На Сумском и Харьковском направлениях российская группировка «Север» улучшила тактическое положение, атаковав формирования егерской бригады ВСУ в районе Рыжевки и Алексеевки, а также подразделения мотопехотной и трех механизированных бригад у Красноярского, Тернового и Волчанских Хуторов. В этих боях ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей.

    Группировка «Запад» продвинулась вперед на переднем крае в районах Подол, Купянска-Узлового, Лесной Стенки, Ковшаровки и других населенных пунктов в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР. По информации из сообщения, были уничтожены до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортер Senator (Канада), 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    На южном направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, поразили технику и личный состав инженерной, горно-штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Константиновки и других населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 215 человек, бронетранспортер M113 и бронеавтомобиль Stryker производства США, 11 автомобилей и др.

    Группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных украинских формирований в Димитрове и зачистку Родинского в ДНР. Было нанесено поражение личному составу и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной и других бригад ВСУ. Зафиксированы потери ВСУ: более 455 военнослужащих, танки Abrams (США) и Leopard (Германия), две боевые бронированные машины, четыре пикапа и артиллерия.

    Подразделения Восточной группировки продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и атаковали подразделения в пяти населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей. Потери ВСУ превысили 245 военнослужащих, уничтожены шесть бронированных машин, автомобили, 155-мм гаубица М198 (США) и склад материальных средств.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по механизированной бригаде и бригаде теробороны у Орехова и Преображенки, уничтожила до 40 военнослужащих, боевую машину, танк, артиллерию, а также радиоэлектронное и радиолокационное оборудование.

    В Минобороны также сообщили о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и логистики, местам дислокации ВСУ, а также уничтожении 29 беспилотников за сутки.

    С начала СВО на Украине, согласно данным ведомства, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, более 104 тыс. беспилотников, 640 зенитных комплексов, 26 637 танков и других бронированных машин, а также десятки тысяч артиллерийских орудий и спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в районе Высокого на Сумском направлении взяла в плен 13 военнослужащих ВСУ, включая командира роты.

    Российские войска освободили поселок Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. «Северяне» за сутки продвинулись на Сумском направлении на 950 метров.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинский летчик погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    Финляндия поддержала Данию на фоне давления США по вопросу Гренландии
    RT посвятил сатирическую песню Рождеству в Европе
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации