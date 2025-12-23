Экспозиции об СВО открылись в школьных музеях России

Ассоциация ветеранов СВО открыла выставки о спецоперации в 24 школьных музеях

Tекст: Вера Басилая

В школьных музеях 20 регионов России открылись экспозиции, посвященные специальной военной операции. Проект реализовала Ассоциация ветеранов СВО: новые экспозиции появились в 24 школах страны – от Омской области до Крыма. Всего их уже посетили более 10 тыс. школьников и их родителей.

Экспозиции установили как в уже существовавших музеях, так и в учреждениях, где музеи открыли специально к проекту. Ассоциация ветеранов СВО приобрела для музеев интерактивные панели, а сами бойцы передали часть экспонатов. Особое внимание уделили примеру участников спецоперации – наглядные материалы рассказывают о современном героизме и патриотизме.

«Есть распространенный стереотип, что музей это всегда про прошлое. На самом деле – это и про будущее тоже. Герои спецоперации – люди, доказавшие свою преданность России. Именно на их примере должны воспитываться новые поколения», – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев.

Например, в Баевской средней школе в Мордовии, которая носит имя Героя России Григория Слугина, открыли экспозицию, посвящённую его подвигу при отражении атаки под Запорожьем. В этой же школе и самом селе уже установили памятник капитану Слугину, а директор Марина Слугина отметила значимость интеграции семей и школы для формирования патриотизма среди молодёжи.

В Москве четыре выставки профинансировали за счёт грантов мэра, новые экспозиции появились и в школе 1409, где также установили бюст Героя России Андрея Рябцева, и в школе «Интеграл» после поддержки инициативы педагогов и учеников. Ассоциация ветеранов заявила, что продолжит эту работу, так как интерес к проекту только растёт, а всё больше ветеранов желают принять в нём участие.