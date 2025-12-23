Лукашенко заявил, что не держится за власть «посиневшими пальцами»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности соблюдать демократические процедуры смены власти и призвал избегать революционной борьбы. Он заявил, что не держится за власть «посиневшими пальцами», передает Белта.

Выступая перед новыми главами генеральной прокуратуры и следственного комитета, он четко обозначил, что смена власти в стране должна происходить исключительно в рамках выборов. «Никаких поползновений в плане «революционной» борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все», – подчеркнул Лукашенко.

Глава государства снова напомнил, что считает себя «уходящим» президентом, заверил в намерении соблюдать права граждан но отметил, что не планирует внезапно покидать свой пост. Лукашенко пояснил, что обсуждения вокруг его политического будущего ведутся давно, и подтвердил что намерен передать власть с решенными проблемами.

Лукашенко впервые занял пост президента Белоруссии в 1994 году и с тех пор неоднократно выигрывал выборы. В 2019 году он также отмечал, что не держится за президентское кресло, и этот тезис повторял неоднократно. Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 января 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Александр Лукашенко исключил возможность выдвижения своей кандидатуры на новый срок, мотивируя это возрастом. Он также заявил, что был вынужден участвовать в прошлых выборах президента, чтобы избежать обвинений в бегстве или предательстве.

Лукашенко выразил желание видеть на посту президента Белоруссии вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений, и опроверг слухи о передаче власти своему сыну Николаю.