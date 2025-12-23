  • Новость часаЭксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    23 декабря 2025, 12:50 • Справки

    Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Почему нельзя просто выбросить елку в мусорный контейнер

    Выброшенная в обычный контейнер елка – это не просто неудобство, а целый комплекс проблем для города, дворников и самих жителей. Во-первых, она относится к крупногабаритным отходам (КГО). Елки торчат из баков, мешая их опорожнению, ломают механизмы мусоровозов и создают хаос на контейнерной площадке.

    Во-вторых, попытка протолкнуть дерево в мусоропровод почти гарантированно приводит к его засору. Ветви цепляются, ствол встает поперек – и все это оборачивается неприятным запахом, необходимостью срочного вызова аварийных служб и коллективными расходами на ремонт.

    В-третьих, управляющие компании (УК) и ТСЖ имеют право жаловаться и даже штрафовать жителей за создание таких неудобств и нарушение правил благоустройства.

    Наконец, и это главное – просто захороненная на свалке елка наносит экологический вред. На свалке, без доступа воздуха, она разлагается десятилетиями, выделяя метан – мощный парниковый газ. При этом ее ценный органический материал пропадает зря.

    Какие елки подлежат разной утилизации

    Способ утилизации напрямую зависит от типа вашего праздничного дерева.

    • Живые срубленные елки (ель, сосна, пихта). Принимаются на специальные акции и перерабатываются в щепу.

    • Елки в горшках (с корневой системой). Это не отходы, а живые растения. Их можно попытаться сохранить до весны для последующей высадки или передать в дендропарки.

    • Искусственные елки (из ПВХ, пленки, металла). В подавляющем большинстве случаев не принимаются на переработку в рамках обычных программ. Требуют отдельного подхода – повторного использования или специальной утилизации как сложный композитный материал.

    • Венки, лапник, новогодние композиции. Часто принимаются вместе с елками, если они сделаны из натуральных материалов без пластикового декора.

    Куда сдать живую новогоднюю елку после праздников

    После праздников во многих городах запускаются организованные системы сбора. Вот основные варианты:

    • Специальные пункты приема елок (экопункты). Стационарные или временные точки, адреса которых публикуют местные администрации и региональные операторы по обращению с ТКО.

    • Временные акции «Елочный круговорот» или «Щедрый вторник». Часто организуются экоактивистами, крупными ретейлерами и природоохранными организациями в первые недели января. За сданное дерево могут дарить саженцы, скидки или сувениры.

    • Муниципальные площадки сбора КГО. В некоторых районах елки можно оставить на специально отведенных площадках для крупногабаритного мусора, но нужно уточнять этот момент в своей УК, так как не везде это разрешено.

    • Эковолонтерские проекты. Молодежные и экологические движения часто сами организуют мобильные пункты сбора.

    Что происходит с елками после сдачи

    Сданные вами деревья получают вторую жизнь и не пропадают зря.

    • Переработка в щепу. Это основной путь. С помощью дробилок деревья превращают в технологическую щепу.

    • Использование для благоустройства. Полученной щепой посыпают дорожки в парках, используют как мульчу для защиты корней деревьев и растений от мороза на городских клумбах.

    • Передача в зоопарки, приюты и фермерские хозяйства. Чистая щепа идет на подстилки животным, а хвоей (в умеренных количествах) иногда кормят некоторых копытных.

    • Применение в питомниках и экопарках. Мульча из хвойных помогает сохранять влагу в почве и бороться с сорняками.

    Можно ли выбросить елку на контейнерную площадку

    Это допустимо, если только это официально согласованный способ вывоза КГО в вашем дворе. Обязательные условия:

    • Елка должна быть полностью очищена от украшений, мишуры и искусственного снега.

    • Желательно распилить ее на части длиной не более 1-1,5 метров.

    • Класть нужно строго рядом с контейнерами для смешанных отходов, ни в коем случае не в них и не блокируя подъезд.

    Предварительно уточните график вывоза КГО у своей УК или регионального оператора.

    Как подготовить елку к утилизации

    Правильная подготовка – ключевой момент:

    • Снимите все украшения: гирлянды, игрушки, мишуру, дождик, верхушку.

    • Удалите искусственный снег и блестки. Дерево с химическим покрытием чаще всего не примут.

    • Распилите ствол, если это требуется по правилам вашего пункта приема или для удобства транспортировки.

    • Не упаковывайте в пакеты или пленку. Сдавайте дерево как есть.

    Что делать с елкой в горшке после праздников

    Если вы хотите сохранить дерево, будьте готовы к уходу:

    • Содержание до весны. Держите его на самом холодном и светлом балконе (при температуре, близкой к 0 °C), умеренно поливая. Резкий переход в тепло квартиры губителен.

    • Пересадка и высадка. Весной можно пересадить елку в больший горшок или, когда почва прогреется, высадить на участок.

    Важно знать: Многие «горшечные» елки в магазинах – это обычные срубленные деревья с подрубленными корнями, помещенные в горшок. Они почти не имеют шансов выжить. Проверяйте, настоящий ли земляной ком у растения.

    Куда девать искусственную елку

    С искусственной елкой все сложнее:

    • Сдать на переработку практически невозможно. Она состоит из смеси пластика, металла и пленки, которую почти нигде не разбирают и не перерабатывают.

    • Повторное использование – лучший выход. Отдайте ее через сайты дарения или соцсети благотворительным организациям или детским учреждениям.

    • Если елка пришла в негодность, ее придется выбросить как крупногабаритный отход. Узнайте в УК о графике вывоза такого мусора.

    Можно ли использовать елку повторно в быту

    Да, если у вас есть дача или частный дом:

    • Изготовьте мульчу и щепу самостоятельно (секатором и садовым измельчителем) для грядок и садовых дорожек.

    • Ветки используйте как укрывной материал для многолетних растений.

    • Хвою можно добавить в компост (в умеренном количестве, так как она окисляет почву) или сделать из нее полезный настой для полива растений.

    Народные способы

    Из хвои делают ароматные подушечки-саше, используют в банных вениках.

    Что нельзя делать с новогодней елкой

    Категорически избегайте следующих действий:

    • Выбрасывать в мусоропровод.

    • Сжигать во дворе, на даче или в бочке. При горении хвои выделяются вредные смолы и канцерогены.

    • Оставлять у подъезда, на детской площадке или в парадной.

    • Разбрасывать иголки и ветки по двору.

    Когда лучше всего сдавать елку после праздников

    Оптимальное время – с 7 по 20 января. В этот период работают большинство акций и пунктов приема. Не стоит тянуть до февраля или весны: дерево высохнет, осыплется, станет пожароопасным и будет хуже поддаваться переработке.

    Частые вопросы об утилизации елок

    Принимают ли елки с хвоей?

    Да, это основной предмет приема. Осыпавшуюся хвою тоже можно сдать.

    Нужно ли мыть елку перед сдачей?

    Нет, это не требуется.

    Принимают ли новогодние венки?

    Да, если они из натуральных материалов (лапник, шишки).

    Можно ли сдавать елку с подставкой?

    Нет. Металлическую или пластиковую подставку нужно снять и утилизировать отдельно.

    Краткая памятка: как правильно утилизировать елку

    • Подготовка. Снимите все украшения, мишуру, гирлянды.

    • Поиск пункта. Найдите ближайший пункт приема через сайт администрации или регионального оператора.

    • Транспортировка. Отвезите очищенное дерево в пункт сдачи или оставьте на специальной площадке КГО в согласованное время.

    • Ошибка. Не бросайте у контейнера, не засовывайте в мусоропровод, не сжигайте.

    Совет эксперта: как избежать штрафа и правильно утилизировать елку

    Выбросить отслужившую новогоднюю ель в обычный контейнер – не только неэкологично, но и наказуемо. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

    «Живая новогодняя ель относится к крупногабаритным отходам, и ее выбрасывание в контейнеры для твердых коммунальных отходов является нарушением», – подчеркнул парламентарий.

    За такое нарушение предусмотрены штрафы: от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, а при повторном инциденте в течение года сумма возрастает до 4 тыс. рублей.

    Эксперт предложил несколько цивилизованных решений для живых деревьев. Самый простой бытовой способ – распилить дерево на части, чтобы его можно было упаковать и выбросить в обычную мусорку, если это позволяет местный регламент.

    Более правильный путь – сдать дерево в специализированные пункты приема, которые массово открываются после новогодних праздников. «Здесь ели перерабатывают в щепу, которую затем используют для удобрения почвы в городских парках или передают в зоопарки», – отметил Кошелев.

    Для владельцев загородных участков он также предложил экологичный вариант: использовать дерево в качестве природного удобрения, закопав его или добавив хвою и мелкие ветки в компост. Московский зоопарк, к примеру, ежегодно принимает ели, которые идут на корм и подстилку для животных.

    Отдельно депутат заострил внимание на искусственных елках, которые представляют сложность для переработки. Большинство из них изготовлены из композитных материалов (ПВХ, резина, металл), которые практически не перерабатываются в России.

    «Единственный законный способ их утилизации – отправить как крупногабаритный отход на специальный полигон через управляющую компанию», – заключил Владимир Кошелев.

    Вывод

    Правильная утилизация новогодней елки – это не просто «вынос мусора». Это осознанный экологический поступок, который превращает отход в полезный ресурс, сохраняет чистоту и порядок в вашем дворе и избавляет от проблем коммунальные службы и соседей. Потратив немного времени на поиск пункта приема, вы замыкаете праздничный цикл дерева с пользой для своего города и природы.

