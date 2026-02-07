США решили отменить пошлины в 25% против Индии

Tекст: Антон Антонов

Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.