Дмитриев заявил о деиндустриализации ЕС из-за отказа от российских энергоносителей
Евросоюз из-за отказа от российского газа уже потерял 1,3 трлн евро, отказ от российских энергоносителей приводит к деиндустриализации Европы, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы видим, что, действительно, такие агрессивные заявления против России – они в том числе связаны с тем, что ситуация очень плачевная в европейской экономике, потому что она начала отходить от российского газа. Мы оцениваем потери Европы свыше 1,3 трлн евро от … попытки отойти от использования российского природного газа. И, соответственно, цифры говорят сами за себя», – сказал Дмитриев на полях Российской энергетической недели, передает ТАСС.
Он напомнил, что российская экономика выросла на 4% в прошлом году, а экономика Евросоюза – меньше 1%. По словам Дмитриева, в ЕС начинается мощнейшая стагнация и деиндустриализация.
Глава РФПИ добавил, что многие компании США компании выходят на контакт с энергетическими российскими компаниями, но ждут политического сигнала.
«Они заинтересованы, ждут политического сигнала, когда этот интерес можно превращать в конкретные договоренности. Но то, что этот интерес и дискуссии идут по вхождению большого количества проектов, – это факт», – сказал он.
При этом Россия открыта к сотрудничеству со странами Глобального Юга, а также Запада. Такое сотрудничество может быть полезно, подчеркнул Дмитриев.
Ранее сообщалось, что ЕС с 2022 года сократил зависимость от России примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал перестать покупать российскую нефть.
В свою очередь президент России Владимир Путин объяснил стремление Вашингтона запретить покупать российские энергоносители другим странам выражением «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».