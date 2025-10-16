Дмитриев заявил о деиндустриализации ЕС из-за отказа от российских энергоносителей

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы видим, что, действительно, такие агрессивные заявления против России – они в том числе связаны с тем, что ситуация очень плачевная в европейской экономике, потому что она начала отходить от российского газа. Мы оцениваем потери Европы свыше 1,3 трлн евро от … попытки отойти от использования российского природного газа. И, соответственно, цифры говорят сами за себя», – сказал Дмитриев на полях Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Он напомнил, что российская экономика выросла на 4% в прошлом году, а экономика Евросоюза – меньше 1%. По словам Дмитриева, в ЕС начинается мощнейшая стагнация и деиндустриализация.

Глава РФПИ добавил, что многие компании США компании выходят на контакт с энергетическими российскими компаниями, но ждут политического сигнала.

«Они заинтересованы, ждут политического сигнала, когда этот интерес можно превращать в конкретные договоренности. Но то, что этот интерес и дискуссии идут по вхождению большого количества проектов, – это факт», – сказал он.

При этом Россия открыта к сотрудничеству со странами Глобального Юга, а также Запада. Такое сотрудничество может быть полезно, подчеркнул Дмитриев.

Ранее сообщалось, что ЕС с 2022 года сократил зависимость от России примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал перестать покупать российскую нефть.

В свою очередь президент России Владимир Путин объяснил стремление Вашингтона запретить покупать российские энергоносители другим странам выражением «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».