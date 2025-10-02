В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам латинским выражением «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».
Президент России Владимир Путин прокомментировал действия США, которые продолжают закупать российские энергоносители, в то время как пытаются запретить их импорт другим странам, передает РИА «Новости».
«Покупать наши энергоносители вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Вот что это такое значит», – заявил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин подчеркнул, что США продолжают импорт урана из России, одновременно препятствуя закупкам российской нефти и газа Индией и Китаем.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин добавил, что ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых европейских стран, не станут «быком» при «Юпитере» в лице США.
«Ни Китай, ни Индия – даже если иметь в виду, что в Индии коровы – это священные животные – быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию – это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», – подчеркнул президент.
Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал тех, кто грозил России, успокоиться и изменить курс.
Путин назвал Россию рекордсменом в истории по числу введенных против страны санкций.
Президент России заявил о провале попыток Запада управлять миром.