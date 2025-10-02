Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия США, которые продолжают закупать российские энергоносители, в то время как пытаются запретить их импорт другим странам, передает РИА «Новости».

«Покупать наши энергоносители вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Вот что это такое значит», – заявил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что США продолжают импорт урана из России, одновременно препятствуя закупкам российской нефти и газа Индией и Китаем.

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин добавил, что ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых европейских стран, не станут «быком» при «Юпитере» в лице США.

«Ни Китай, ни Индия – даже если иметь в виду, что в Индии коровы – это священные животные – быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию – это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», – подчеркнул президент.

