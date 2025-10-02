В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин назвал Россию рекордсменом в истории по числу введенных против страны санкций
Россия стала абсолютным рекордсменом по количеству и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Он подчеркнул, что эти меры Запада, которые стыдливо называют санкциями, не достигли поставленных целей.
«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории. Ну, и что? Добились своего? Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин заявил, что Россия смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств.
Он также подчеркнул, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.