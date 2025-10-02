В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин заявил о невозможности мирового равновесия без России
Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.
По словам главы государства, Россия важна для обеспечения всеобщего равновесия в мире не только благодаря своей территории, населению и ресурсам, но и по причине особого значения для мировой стабильности, передает РИА «Новости».
«Та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», – заявил глава государства.
Ранее на пленарной сессии «Валдая» Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Он указал на провал попыток Запада управлять миром, а также заявил о завершении эпохи доминирования западных правил.