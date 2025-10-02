Путин заявил о невозможности мирового равновесия без России

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы государства, Россия важна для обеспечения всеобщего равновесия в мире не только благодаря своей территории, населению и ресурсам, но и по причине особого значения для мировой стабильности, передает РИА «Новости».

«Та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», – заявил глава государства.

Ранее на пленарной сессии «Валдая» Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Он указал на провал попыток Запада управлять миром, а также заявил о завершении эпохи доминирования западных правил.