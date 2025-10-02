В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин заявил о завершении эпохи доминирования западных правил
Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» отметил слом прежней системы глобальных правил.
Путин заявил о завершении эпохи, когда международные правила диктовались странами Запада, передает ТАСС. Во время своего выступления на форуме клуба «Валдай» он подчеркнул, что сегодня никто в мире уже не готов «играть по правилам, заданным где-то за океанами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует обсудить на форуме клуба «Валдай» современные международные отношения и их истоки.