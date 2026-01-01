Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».29 комментариев
Росавиация сняла ограничения на работу московских аэропортов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево отменили временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Внуково, там на запасной аэродром «ушел» один самолет. Сообщается также об отмене ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.
«Шереметьево – сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта», – сообщило ведомство в Telegram.
Указывается, что аэропорт вернулся к штатному режиму работы, но пока ограничения были в силе на запасной аэродром «ушел» один самолет.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с ночи на подлете к Москве было уничтожено почти 30 БПЛА.