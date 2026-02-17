Сотрудники отеля InterContinental в Женеве вынесли кофе для журналистов

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники отеля InterContinental в Женеве вынесли кофе и булочки для журналистов, ожидающих начала переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

Два сотрудника отеля доставили столик с кофейными чайниками, выпечкой и бумажными стаканами для собравшихся представителей СМИ. Журналисты встретили угощение одобрительными возгласами и смехом, и сразу же поспешили налить себе кофе и взять булочки.

У гостиницы собрались более двух десятков журналистов российских и зарубежных средств массовой информации. Представители прессы дежурят у входа в здание с утра, на месте работают съемочные группы телеканалов, информагентств и печатных изданий. Безопасность отеля и персонал ограничивают доступ журналистов внутрь здания, а охрана следит за соблюдением порядка и не разрешает выходить за пределы временной палатки, предназначенной для работы прессы. Обстановка у отеля остается спокойной.

Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

Встреча по украинскому вопросу проходит в закрытом формате.

Переговоры в Женеве организованы в отеле InterContinental.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что сегодня не стоит ждать новостей по итогам встреч, а работа делегаций продолжится в среду.