Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из России
По данным Bloomberg, Греция и Мальта выступили против введения полного запрета Евросоюзом на услуги по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт, передает ТАСС.
По информации агентства, обе страны выразили сомнения относительно целесообразности столь жестких мер и подняли этот вопрос на встрече послов ЕС.
В ходе обсуждения был представлен проект 20-го пакета санкций против России. Собеседники агентства отмечают, что Греция и Мальта опасаются негативных последствий для европейской судоходной отрасли, а также возможного роста цен на энергоносители.
Данный вопрос стал предметом активного обсуждения среди стран Евросоюза, так как судоходство играет важную роль в экономике обеих стран. Окончательное решение по вопросу полного запрета еще не принято.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.
Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.
Евросоюз обсуждает также отмену потолка цен на российскую нефть.