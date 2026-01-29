Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Структура «Шереметьево» выиграла аукцион по продаже «Домодедово»
Структура аэропорта Шереметьево ООО «Перспектива» стала победителем аукциона по продаже аэропорта Домодедово.
Компания предложила цену 66 млрд 132 млн 908 тыс. рублей, что почти в два раза ниже стартовой стоимости, составлявшей 132 млрд 300 млн рублей, передает РИА «Новости».
«ПСБ и РТС-тендер сообщают о продаже аэропорта Домодедово – по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО «Перспектива», предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей», – сообщил ПСБ.
Ранее Шереметьево информировало о подаче заявки своей структурой ООО «Перспектива» на участие в этих торгах.
Напомним, к аукциону Домодедово не допустили трех заявителей.