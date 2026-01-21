Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость экс-депутата Вороновского
Генеральная прокуратура направила в суд иск о конфискации имущества бывшего депутата Государственной Думы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц.
Иск Генпрокуратуры подан в Центральный райсуд Сочи, в нем фигурируют Вороновский, депутат Госдумы Андрей Дорошенко и депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, пишет РИА «Новости».
В деле фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц, а общая сумма коррупционных доходов, по данным прокуратуры, превышает 2,8 млрд рублей с 2016 года.
Среди активов, которые требуют обратить в доход государства, более 170 объектов недвижимости, включая земельные участки, здания, помещения и машино-места в Москве, Крыму, на Кубани и в Карачаево-Черкесии. Значительная часть этого имущества была оформлена на родственников Вороновского и аффилированных лиц для сокрытия реального владения.
В материалах дела отмечается, что Вороновский, начиная с 2016 года, занимая посты министра транспорта и замгубернатора Краснодарского края, а затем депутата Госдумы, организовал получение незаконного дохода от предприятий дорожного комплекса. Для этого он привлекал других чиновников и регистрировал доли в компаниях на доверенных лиц.
В документах подчеркивается, что Вороновский оказывал давление на организации транспортной отрасли и нарушал запреты на совмещение власти и бизнеса. После перехода в Госдуму он продолжил использовать свой статус для влияния на решения региональных органов власти, связанных с дорожной деятельностью.
В начале декабря экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского арестовали по подозрению в получении особо крупной взятки.
Напомним, в ноябре Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении им полномочий депутата.