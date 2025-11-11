Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.0 комментариев
Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского
Государственная дума приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского, представляющего фракцию «Единая Россия», в связи с подозрениями в получении взятки в особо крупном размере.
Источник в Госдуме сообщил, что на закрытом заседании было принято постановление о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, члена фракции «Единая Россия», передает ТАСС.
Согласно думской базе, в отношении Вороновского может быть возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Депутат, избранный от Краснодарского края, является членом комитета по транспорту.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что Вороновский подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса.
Эти сведения были представлены депутатам в выступлении нового генерального прокурора России Александра Гуцана и поддержаны комиссией Государственной думы. В своем выступлении на заседании Государственной думы депутат Анатолий Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием».
Затулин также сообщил, что Вороновский сдал загранпаспорт, подчеркнув, что он не намерен скрываться.
Ранее в Государственную думу поступило представление генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил о своей готовности присутствовать на заседании комиссии по мандатным вопросам и дать необходимые разъяснения.