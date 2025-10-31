Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Вороновский заявил о готовности выступить перед комиссией Госдумы
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил о своей готовности присутствовать на заседании комиссии по мандатным вопросам и дать необходимые разъяснения.
По его словам, он не осознает своей вины и не понимает, в чем его обвиняют, передает РИА «Новости».
«Вины своей ни в чем не чувствую. Вообще не понимаю, что происходит. Вызовут меня, дам соответствующее разъяснение. Никаких противоправных преступлений и действий я не совершал. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным», – сообщил Вороновский.
Депутат подчеркнул, что официальных уведомлений о необходимости явки пока не получал, а информацию о заседании узнал из сообщений СМИ.
Напомним, в Государственную думу поступило представление генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.