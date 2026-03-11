Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
Песков: Ответ на удар ВСУ по Брянску определят ВС России
Ответ России на ракетный удар ВСУ по Брянску, унесший жизни шести человек, будет определен военными в рамках продолжающейся спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что специальная военная операция продолжает продвигаться вперед и должна завершиться успехом, «чтобы подобных акций впредь не было».
Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар киевского режима по гражданскому населению преднамеренным.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил об эвакуации девяти тяжелораненых в московские клиники.