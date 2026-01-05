Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.4 комментария
На подлете к Москве сбит 42-й дрон на исходе воскресного дня
Столичный градоначальник проинформировал в Telegram-канале об еще одном беспилотнике, сбитом силами ПВО на подлете к Москве.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 23.59.
Этот дрон стал 42-м беспилотником, ликвидированным на подступах к городу. Ранее мэр Собянин сообщал об уничтожении 41 дрона на подлете к столице.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов сбили в воскресенье 253 украинских беспилотника над территорией России. При этом в вечерние часы средствами ВПО были ликвидированы более 40 дронов ВСУ над регионами страны.