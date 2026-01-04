Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.2 комментария
На подлете к Москве силами ПВО уничтожен 41-й дрон
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о еще одном сбитом дроне, который приближался к столице, он стал 41-м ликвидированным БПЛА.
«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр.
Ранее мэр Собянин сообщил об уничтожении 40 беспилотников на подлете к столице.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов сбили в воскресенье 253 украинских беспилотника над территорией России.