В Донецке стартовал шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Tекст: Елизавета Шишкова

О старте сезона объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на мероприятии в Молодежном центре «30/09» в Донецке, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

До 24 мая подать заявку могут волонтеры, наставники, социальные проекты, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города, развивающие добровольчество из России и других стран. Премия реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», оператором выступает Росмолодежь.

«Премия #МЫВМЕСТЕ – это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл премии – выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик», – подчеркнул Кириенко.

Шестой сезон премии приурочен к Году единства народов России и Международному году добровольцев. Было введено новшество – специальная номинация «Сила единства» для проектов, укрепляющих общественное согласие разных культур. Впервые для анализа заявок будет применяться искусственный интеллект.

В рамках церемонии в Донецке активисты доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в регион, включая воду, продукты, медикаменты и одежду. В мероприятии участвовали представители власти, финалисты прошлых лет, а также молодежные активисты. Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве на Международном форуме гражданского участия.