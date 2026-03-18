Tекст: Денис Тельманов

Высказывания премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о необходимости восстановления диалога с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса свидетельствуют о серьезном расколе внутри Европейского союза, передает ТАСС.

Мария Захарова подчеркнула, что заявление бельгийского политика указывает на осознание несостоятельности антироссийского курса Европы.

«Заявление бельгийского премьер-министра это в том числе и одновременно свидетельство глубокого раскола внутри Европейского союза», – заявила Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что ситуация с Бельгией напоминает давление, ранее оказанное на Венгрию и Словакию, и попытки проигнорировать позицию Брюсселя.

Захарова добавила, что подобные заявления фактически являются признанием провала политики ЕС в отношении России.

По ее мнению, европейские власти теперь вынуждены задуматься о необходимости диалога с Москвой на фоне энергетического кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность коллективной позиции Евросоюза и возможное открытие политических каналов с Россией.

Бельгийский вице-премьер и глава МИД Максим Прево заявил, что предложение премьера Бельгии дать Евросоюзу мандат на переговоры с Россией подрывает евросолидарность.

