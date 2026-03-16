Глава МИД Бельгии Прево выступил против позиции премьера Де Вевера по России

Tекст: Антон Антонов

Прево подчеркнул, что этот шаг невозможен до тех пор, пока Москва не разрешит странам Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

По его мнению, именно Россия препятствует привлечению ЕС к переговорам по украинскому вопросу, а обсуждение нормализации отношений в текущих условиях, по его словам, может быть воспринято как «сигнал о слабости».

Прево представляет партию франкоязычных неохристианских демократов «Вовлеченные» в коалиционном правительстве, тогда как Де Вевер – лидер националистической партии «Новый фламандский альянс». Тем временем министр обороны Тео Франкен, сторонник Де Вевера, продолжает активную кампанию в СМИ за милитаризацию Бельгии и усиление роли страны в противостоянии с Россией в рамках НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

