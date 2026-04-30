Крысы атаковали палаточные лагеря беженцев в Газе

Крысы и паразиты атаковали палаточные лагеря перемещенных жителей в Газе

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает Reuters, в палаточных лагерях беженцев в секторе Газа распространились крысы и паразиты. По сведениям агентства, грызуны нападают на спящих детей, кусая их за пальцы рук и ног, а также портят немногочисленные ценные вещи жителей лагерей. Кроме того, отмечается, что крысы способствуют распространению различных заболеваний среди населения, передает РИА «Новости».

Большинство из более чем 2 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома и теперь проживают в разрушенных зданиях или самодельных палатках на открытых пространствах и обочинах дорог.

Местный житель рассказал, что крыса укусила его трехлетнего сына за руку и ногу, а затем и его самого. Он отметил: «Они могут исчезнуть на день-два, прежде чем снова нанести удар, прорвавшись под плитку пола дома».

Мохамед Абу Сельмия, руководитель больницы «Аль-Шифа», считает, что с приближением лета ситуация ухудшится, а израильский запрет на использование средств борьбы с вредителями, таких как крысиный яд, делает проблему практически неразрешимой. По его словам, ежедневно фиксируются случаи поступления пациентов с укусами грызунов, особенно среди детей, пожилых и больных. Также растут опасения по поводу возможного распространения инфекций, включая крысиные лихорадку, лептоспироз и чуму.

В то же время COGAT, израильское военное агентство, сообщило, что недавно организовало доставку в Газу около 90 тонн средств борьбы с вредителями и более 1000 мышеловок в сотрудничестве с международными партнерами.

В ООН заявили о скоплении 50 млн тонн мусора и обломков в секторе Газа.

Представители всемирной организации сообщили о практически полном исчерпании запасов продовольствия и чистой воды в анклаве.



