    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    МИД: Европа готовится к войне с Россией
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Вучич обвинил Запад во лжи о России
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    28 апреля 2026, 04:00 • Новости дня

    Трамп скептически отнесся к плану переговоров Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности с сомнением отнеслись к предложенному Ираном трехэтапному плану переговоров, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    По данным неназванных американских чиновников, в ближайшие дни Вашингтон намерен выступить с альтернативным вариантом, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Глава Белого дома не стал прямо отвергать инициативу Тегерана. При этом американский лидер считает, что иранская сторона не готова выполнить главное требование Соединенных Штатов. Речь идет о полном отказе от обогащения урана, пишет издание.

    Переговорный процесс между двумя государствами будет продолжен. Ожидается, что администрация вскоре представит официальный ответ на план Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика. Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

    27 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от предоставления помощи Украине, пишет The New York Post со ссылкой на посты Аллена в соцсетях.

    Стрелявший на ужине с Дональдом Трампом в отеле Washington Hilton в Вашингтоне был недоволен политикой Белого дома по отношению к Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Post.

    31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен открыл огонь на ежегодном торжественном ужине с участием президента США, его супруги и представителей американской администрации. Все гости, включая Трампа, были оперативно эвакуированы, а сам стрелок задержан.

    По данным издания, Аллен был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. В результате инцидента один из агентов Секретной службы получил ранения. Основной целью Аллена, по словам властей, были чиновники, относящиеся к администрации Трампа.

    «Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщений. При этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США ослабела», – говорится в публикации The New York Post. Также журналисты обратили внимание на посты Аллена, где он оскорбительно отзывался о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, выступившем против помощи Украине в апреле текущего года.

    Известно, что Аллен за собственные средства организовал несколько благотворительных акций по сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Во время ежегодного званого ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton охрана немедленно вывела из зала Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных гостей после первых выстрелов. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил о вероятном планировании покушения на высокопоставленных чиновников американской администрации вооруженным мужчиной, прибывшим на поезде из Калифорнии и остановившимся в отеле Washington Hilton.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Визит Карла III в США стал миссией по спасению атлантического альянса
    @ Carl de Souza/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Предстоящая поездка британского монарха за океан призвана восстановить исторические связи двух стран на фоне острого конфликта Дональда Трампа с правительством Соединенного Королевства, отмечают СМИ.

    Поездка короля Карла III в Америку приобрела неожиданный масштаб, превратившись в попытку сохранить трансатлантические отношения, передает Politico.

    «В жизни есть две трагедии, – говорил когда-то ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, отмечает издание. – Одна из них – не получить желаемого. Другая – получить это».

    Отношения между Лондоном и Вашингтоном оказались под угрозой после того, как Дональд Трамп выразил недовольство британским премьер-министром Киром Стармером. Разногласия возникли из-за колебаний британской стороны в вопросе предоставления авиабаз для американских бомбардировщиков.

    Несмотря на политические трения с правительством, глава Белого дома сохраняет глубокое уважение к королевской семье. Американский лидер ранее тепло отзывался о покойной Елизавете II и недавно заявил о желании встретиться с Карлом III, подчеркнув, что это будет «потрясающе».

    Бывший посол Британии в Вашингтоне Питер Уэстмакотт отметил, что формат государственного визита обычно играет на руку Лондону. По его словам, Трамп склонен разделять свое отношение к монархии и к правительству, что дает шанс напомнить о важности двустороннего сотрудничества.

    Ожидается, что в ходе визита Карл III может обсудить с американским лидером глобальные проблемы, включая ситуацию вокруг НАТО и Украины. Несмотря на разницу во взглядах на многие вопросы, оба лидера имеют опыт длительного ожидания власти и ценят исторические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский король Карл III прибудет в Вашингтон для спасения двусторонних отношений.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за отказ от участия в ударах по Ирану.

    Власти Британии ранее перестали допускать американских чиновников на закрытые совещания с секретной информацией.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Американист: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом

    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа в 2024 году, неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку запрещенному в России «Азову». А подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Коул Аллен лишь поддерживал сборы для ВСУ. Впрочем, нежелание Белого дома помогать Украине было не ключевым мотивом преступления. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков.

    «Устроивший стрельбу в Вашингтоне Коул Томас Аллен – типичный леволиберальный активист. Он поддерживал, среди прочего, Украину, а в своем манифесте называл президента США предателем из-за отказа оказывать финансовую помощь Киеву», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его мнению, проводить аналогии между Алленом и Райаном Раутом, который совершил покушение на Дональда Трампа в 2024 году, не стоит. «Раут неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку украинскому нацформированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аллен же донатил ВСУ, но не имел серьезных связей с Украиной», – рассуждает политолог.

    Как считает собеседник, в американском обществе этот факт обсуждает «постольку-поскольку». «Американцы вспоминают про Украину все меньше и меньше. Отношение к этой стране в целом довольно негативное», – напомнил Дудаков.

    По его оценкам, Алленом двигали другие мотивы. «Злоумышленник пошел на преступление, во-первых, из-за стремления отомстить за жертв финансиста Джеффри Эпштейна, а во-вторых, из-за войны в Иране», – предположил эксперт, сославшись на манифест устроившего стрельбу, в котором тот писал в том числе про погибших в результате удара США детей в начальной школе в Минабе.

    Американист указал, что Трамп сейчас пытается переключить внимание общественности с провальной кампании против Исламской республики на неудавшееся покушение на него и членов администрации. «Но я сомневаюсь, что произошедшее поможет главе Белого дома поднять свои рейтинги», – сказал политолог.

    Он напомнил, что американцы каждый день сталкиваются с последствиями войны на Ближнем Востоке, в частности, в виде выросших цен на топливо. «О стрельбе же в вашингтонском отеле они забудут через несколько дней», – добавил спикер.

    Вместе с тем, оговорился Дудаков, волна политического насилия продолжает шириться в американском обществе. «Я бы не стал исключать роста преступлений против политиков. Тем более что впереди – очень бурный электоральный цикл с выборами в Конгресс», – заключил собеседник.

    Ранее выяснилось, что Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с Дональдом Трампом, критиковал США за отказ от помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Post, изучившая соцсети мужчины.

    В одном из своих постов 31-летний калифорнийский учитель назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «куском дерьма». Поводом для оскорбления стало заявление политика о том, что прекращение прямых поставок оружия Киеву стало одним из ключевых достижений нынешней администрации.

    Кроме того, Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений, а также студентов, которые нуждаются в помощи, говорится в материале. Отметим, это не первый случай, когда на жизнь Трампа покушается сторонник Украины. Так, 15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в гольф-клубе Trump International агенты Секретной службы США обнаружили человека, прятавшегося с автоматом в кустарнике за ограждением гольф-клуба, и открыли по нему огонь.

    Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, родившийся и проживавший на Гавайях. В своих соцсетях он заявлял, что «готов умереть в борьбе» за Украину. После 2022 года подозреваемый посещал республику и даже пытался сам записаться добровольцем на фронт, но не подошел из-за возраста и состояния здоровья. Суд в США приговорил Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Трампа, к пожизненному заключению.

    Напомним, вечером 25 апреля произошла стрельба в отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и прессы. 31-летний учитель Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находились американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

    За несколько минут до атаки Аллен отправил сообщение родственникам с извинениями за свой поступок. «Я не жду прощения, но, если бы я видел другой способ подобраться так близко, я бы им воспользовался», – написал злоумышленник. В своем послании он назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и подверг резкой критике политику администрации США.

    Трамп заявил Fox News: «Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это уж точно». Президент США назвал подозреваемого «больным». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты допустили, что неудавшееся убийство придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома.

    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что необоснованные требования, частая смена позиций и угрожающая риторика со стороны США тормозят переговорный процесс.

    Об этом говорится в сообщении иранского дипломатического ведомства, опубликованном по итогам встречи, передает ТАСС.

    Аракчи рассказал о дипломатических усилиях при посредничестве Пакистана, которые направлены на прекращение войны и установление стабильности в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Министр подчеркнул, что действия США, включая настаивание на необоснованных требованиях, постоянное изменение позиций и нарушения обязательств, негативно сказываются на продвижении дипломатии.

    Ранее глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США.

    В Кремле заявили, что Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране.

    27 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Белый дом назвал стрельбу в Вашингтоне попыткой покушения на Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стрельба, произошедшая на ужине с участием Дональда Трампа и членов его администрации, была квалифицирована как попытка покушения на жизнь президента США и высокопоставленных чиновников, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время пресс-брифинга.

    «Учитывая попытку покушения на президента и, как отметил в своем манифесте этот извращенный стрелок, высокопоставленных чиновников администрации Трампа на субботнем ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, я сочла благоразумным присутствовать здесь сегодня, чтобы ответить на ваши вопросы», – подчеркнула Левитт, передает РИА «Новости».

    Ранее разработчик видеоигр тщательно спланировал вооруженное нападение на высших чиновников США, отправив родственникам прощальное письмо за несколько минут до атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный за стрельбу учитель Коул Аллен критиковал Белый дом за отказ от помощи Украине.

    Американский президент сообщил, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    27 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой в Бишкеке.

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликтов исключительно дипломатическим путем и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирана, сообщило Минобороны России в Max.

    Белоусов также выразил слова поддержки народу и вооруженным силам Ирана. «Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», – заявил министр.

    Он отметил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Москвой и Тегераном независимо от развития ситуации.

    Со своей стороны, иранский бригадный генерал Талаи-Ник Реза поблагодарил Белоусова за возможность личной встречи и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет. Российский лидер подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном.

    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева активы на 18 млрд рублей
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    Вопрос с пролетом самолета Фицо в Россию через Польшу сняли с повестки
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    В России решили увеличить пошлины за оформление ВНЖ

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

