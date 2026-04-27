  • Новость часаСтрелок на ужине с Трампом критиковал Белый дом за отказ помогать Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем России нужна Индонезия
    27 апреля 2026, 08:46 Мнение

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

    По-настоящему значимые события сейчас происходят почти незаметно. Вот, например, в середине апреля Россию посетил президент Индонезии Прабово Субианто. Казалось бы, где Россия и где Индонезия. И вообще – почему эта страна должна быть важна для нас?

    Но не все так просто. Индонезия является членом G20; уже сейчас одна из крупнейших экономик планеты (седьмое место), а в обозримом будущем она имеет шансы обойти Германию, Японию и даже Россию. Кстати, по численности населения (287 млн человек) Индонезия как раз четвертое место в мире и занимает. С точки зрения геополитики положение этой страны уникально: она находится в самом центре Индо-Тихоокеанского региона, соединяя собой два океана.

    Именно поэтому когда-то американцы сделали все, чтобы не дать Индонезии примкнуть к советско-китайскому блоку: в 1965 году они организовали в Индонезии военный переворот, приведя к власти генерала Сухарто. Тогда в стране были убиты сотни тысяч (по некоторым оценкам – миллионы) коммунистов, а сама Индонезия превратилась в сателлита Вашингтона. Но индонезийцы слишком долго были голландской колонией, чтобы принять это новое, американское, иго – страна не сдавалась и постепенно возвращала суверенитет. Причем в последние годы этот процесс резко ускорился: не отказываясь от сотрудничества с американцами (в том числе в военной сфере), Индонезия ведет активную и независимую внешнюю политику и развивает производство, превращаясь в новую индустриальную страну. При этом Индонезия все чаще говорит нет на угрозы и давление Вашингтона. Так, Индонезия отказалась вводить санкции против России в связи с украинским кризисом. А осенью 2024 года на президентских выборах победил горячий сторонник БРИКС Прабово Субианто, и уже два месяца как Индонезия стала полноправным членом организации. И это в разгар американо-китайского противостояния.

    И вот теперь встреча Субианто и Путина в Москве, уже пятая для этих лидеров (кстати, еще никто из руководителей Индонезии так часто с Путиным не встречался). Итоги этой встречи снова оказались не в пользу США. Россия теперь будет поставлять в Индонезию нефть (своих месторождений индонезийцам пока не хватает) и сжиженный природный газ. Если вспомнить, что ранее Индонезия не решалась сотрудничать с Россией в энергетической сфере (предыдущий президент Джоко Видодо на встрече с Путиным в основном напирал на то, что Россия должна закупать в Индонезии пальмовое масло), последнюю встречу можно считать прорывом. Все последние годы американцы угрожали странам, закупающим российскую нефть, и вводили санкции. Теперь эта политика угроз и шантажа потерпела крах. Одна из крупнейших стран и главная экономика Юго-Восточной Азии отказалась идти на поводу у США.

    Понятно, что сыграла роль ситуация с Ормузским проливом. Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны. Если мы вспомним, что ранее Трамп ввел на индонезийские товары 32-процентные пошлины, а потом милостиво согласился снизить их до 19 процентов при условии, что Индонезия закупит у него энергоносители на сумму в 15 млрд долларов, то вся эта история станет еще понятнее. Неудивительно, что в Азии договоренности Путина и Прабово Субианто восприняли как начало конца американской диктатуры в энергетической сфере.

    Символично, что в тот самый день, когда Путин принимал в Кремле индонезийского президента, в МГУ проходила встреча с «индонезийским Маркесом», писателем Экой Курниаваном. Встреча была предназначена для тех, кто говорит по-индонезийски, на ней довелось присутствовать и мне.

    Курниаван, пожалуй, первый индонезийский писатель, добившийся широкого мирового признания. Он родился в захолустной деревне на Западной Яве, где в округе не было ни одного книжного магазина, а его отец-портной шил футболки для редких туристов. Сейчас книги Курниавана переведены на десятки языков, он уже номинировался на международную Букеровскую премию, и является вполне вероятным кандидатом на Нобелевскую. (Юго-Восточная Азия – единственный регион на планете, где своих нобелевских лауреатов по литературе еще не было). Друг Курниавана, известный левый социолог Бенедикт Андерсон, автор книги «Воображаемые сообщества», называл индонезийца «самым неожиданным литературным метеоритом».

    Эка Курниаван ненавидит колониализм, неравенство и репрессии, его волнуют проблемы несправедливости и несвободы, и в своих романах он анализирует структуры власти. Еще студентом Курниаван участвовал в левых демонстрациях, которые привели к краху проамериканский режим Сухарто. Сейчас книги Курниавана завоевывают одну страну за другой. И это тоже символично. В эпоху расцвета российской государственности в XIX веке наши писатели тоже гремели на весь мир.

    XXI век, как уже понятно, будет веком индо-тихоокеанского региона. И конечно же, Индонезии. Поэтому любые контакты наших государств – от энергетических до литературных – можно только приветствовать.

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации