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В Петербурге раскрыли подпольных банкиров с оборотом в 500 млн рублей
Правоохранители задержали в Петербурге четверых подозреваемых в организации незаконной финансовой схемы, участники которой брали 12% за транзит и вывод средств через фиктивные компании, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Оперативники остановили деятельность нелегальной площадки, через которую прошло свыше 500 млн рублей, сказала Волк, передает ТАСС.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций. Также задержаны соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств», – сообщила она.
По данным ведомства, нелегальный бизнес работал с октября 2023-го по декабрь 2025 года. За свои услуги злоумышленники удерживали комиссию в размере около 12% от суммы каждой операции.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли банковские карты, печати подставных фирм и технику. Трое подозреваемых получили запрет определенных действий, а предполагаемый лидер группы отправлен под домашний арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте силовики раскрыли в Петербурге преступную схему незаконного обналичивания 250 млн рублей. В апреле столичные оперативники ликвидировали подпольную финансовую сеть с оборотом 2,5 млрд рублей.