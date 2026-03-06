План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Подпольный банк в Петербурге обналичил 250 млн рублей
ФСБ и МВД раскрыли преступную схему незаконного обналичивания денежных средств, организаторами которой выступили три жительницы Петербурга, заработавшие на комиссиях десятки миллионов рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.
Сотрудники ФСБ и полиции задержали подозреваемых в незаконном обналичивании не менее 250 млн рублей в период с 2022 по 2025 год, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства
Оперативники провели более 20 обысков.
«В центре схемы – три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства», – рассказали в полиции.
Теневым банкирам удалось заработать порядка 38,5 млн рублей. За свои услуги организованная группа взимала комиссию в размере 15%.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Оперативники обыскали 18 квартир и три офиса, изъяв документы и предметы, важные для доказательной базы.
Ранее суд Петербурга вынес приговор теневым банкирам за незаконное обналичивание почти 2,5 млрд рублей. В Москве сотрудники полиции задержали участников семейного криминального бизнеса с оборотом свыше 3 млрд рублей. Правоохранители в Татарстане пресекли деятельность группы с незаконным доходом около 90 млн рублей.