В Москве раскрыли семью обнальщиков с оборотом в 3 млрд рублей
В столице задержали участников семейства, занимавшегося обналичиванием средств, доход от криминального бизнеса превысил 540 млн рублей, оборот составлял свыше 3 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции Москвы задержали организатора теневого бизнеса по обналичиванию денег, а также его супругу и брата, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, все они были вовлечены в незаконную схему, предоставляя услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств для коммерческих структур, нарушая российское законодательство.
Для реализации схемы использовались реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, на которые клиенты перечисляли средства якобы за строительные услуги и поставку оборудования.
На деле никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось. За каждую транзакцию участники схемы получали не менее 15% от суммы перевода, что позволило им заработать более 540 млн рублей.
Двое подозреваемых были задержаны в Тюменской области, еще один – в Петербурге. При обысках изъяты печати, электронные носители, средства связи и документы, которые могут служить доказательствами по делу. Возбуждено уголовное дело, троим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее генпрокурор России Александр Гуцан сообщал, что судебная система благодаря прокурорам взыскала более 1 млрд рублей, похищенных через дропперов.