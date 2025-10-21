В Москве раскрыли семью обнальщиков с оборотом в 3 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники полиции Москвы задержали организатора теневого бизнеса по обналичиванию денег, а также его супругу и брата, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, все они были вовлечены в незаконную схему, предоставляя услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств для коммерческих структур, нарушая российское законодательство.

Для реализации схемы использовались реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, на которые клиенты перечисляли средства якобы за строительные услуги и поставку оборудования.

На деле никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось. За каждую транзакцию участники схемы получали не менее 15% от суммы перевода, что позволило им заработать более 540 млн рублей.

Двое подозреваемых были задержаны в Тюменской области, еще один – в Петербурге. При обысках изъяты печати, электронные носители, средства связи и документы, которые могут служить доказательствами по делу. Возбуждено уголовное дело, троим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан сообщал, что судебная система благодаря прокурорам взыскала более 1 млрд рублей, похищенных через дропперов.