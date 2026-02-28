35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Иранский город Шираз подвергся атаке с воздуха
В иранском Ширазе раздались взрывы после авиаударов, противовоздушная оборона была приведена в действие для отражения нападения, сообщило Fars.
По информации агентства Fars, начались авиаудары по ряду целей в Ширазе, было слышно несколько взрывов, передает РИА «Новости».
В ответ на атаку в городе были задействованы системы противовоздушной обороны, о чем информирует иранская телерадиокомпания IRIB. Подробности о пострадавших и разрушениях на данный момент не приводятся.
Ранее в результате ударов по иранской провинции Хормозган погибли порядка 70 человек.
Минздрав исламской республики подтвердил гибель 60 детей при ракетном обстреле школы.
Снаряды ударили рядом с резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
МИД России осудил авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией.