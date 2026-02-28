35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
При атаке США и Израиля погибли более 60 человек в иранской школе для девочек
Минздрав Ирана сообщил о гибели 60 детей при ракетном обстреле школы
На юге Ирана ракета поразила начальную школу для девочек, убив не менее 60 детей и ранив около 80 человек, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
Официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур подтвердил массовую гибель учащихся, передает РИА «Новости».
Чиновник написал в соцсети X: «60 малолетних детей погибли, 80 пострадали, богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов».
По словам представителя ведомства, снаряд попал в начальную школу для девочек. Местные власти уточнили, что целью атаки стало учебное заведение «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормоган.
Руководство страны возложило ответственность за произошедшее на Израиль.
Ранее сообщалось, что удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 51 девочки. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания.
Между тем Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США.