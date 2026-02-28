  • Новость часаИран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 15:39 • Новости дня

    Число жертв удара США и Израиля по женской школе в Иране выросло до 51 человека

    Tекст: Мария Иванова

    Список жертв нападения на учебное заведение для девочек в городе Минаб увеличился на фоне уточнения данных медиками.

    По уточненным сведениям, число погибших при нападении на начальную школу для девочек в городе Минаб достигло 51. Ранения различной степени тяжести получили 60 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные агентства Tasnim.

    Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по школе в городе Минаб достигло 40 человек. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания. Изначально местные власти сообщали о гибели 24 учениц.

    Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремели несколько взрывов.

    Ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который был заранее переведен в безопасное место. Одновременно были атакованы правительственные здания, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объекты спецслужб. Однако эти удары уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

    28 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    @ Jiang Chunmei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ, а также об эвакуации самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

    Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

    По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    28 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран может начаться госпереворот, если часть элиты страны заранее вышли на тайные переговоры с Вашингтоном, отметил эксперт РСМД Алексей Наумов.

    «Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов.

    Далее – развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет – боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: «Ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

    «Протестующие при этом, полагаю, могут выйти только в том случае, если этого потребует часть элиты – если эта часть элиты заранее вышла на тайные переговоры с США и договорилась о попытке госпереворота», – подчеркнул он.

    «В ином случае мы увидим хотя бы временное сплочение вокруг флага – протесты это одно дело, но если ваши претензии к власти с вами разделяет внешний агрессор, это слегка меняет картину», – полагает Наумов/

    Ранее политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил, что президент США Дональд Трамп в войне с Ираном готов к потерям.

    В субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

    Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    28 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.

    Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

    Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

    Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

    Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

    Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    «Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    28 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников по целям на израильских территориях в рамках масштабной наступательной операции.

    Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

    В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

    Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

    Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.

    28 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.

    Российское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув угрозу региональной и мировой безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В заявлении отмечается, что действия осуществлялись на фоне переговорного процесса, который изначально должен был способствовать нормализации обстановки вокруг Исламской Республики.

    МИД России особо подчеркнул, что удары были нанесены несмотря на заверения Израиля об отсутствии заинтересованности в военном противостоянии с Ираном, и призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную оценку случившемуся. Ведомство предупредило о риске гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы в регионе.

    В заявлении также подчеркивается, что удары создают угрозу глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, поскольку в числе целей оказались объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    МИД России назвал мотивы США и Израиля не связанными с нераспространением и обвинил их в подталкивании других стран региона к приобретению новых средств защиты.

    Отдельно отмечается опасность политики США, которая за последние месяцы выражается в систематических нарушениях международно-правовых норм. МИД России потребовал немедленного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования и выразил готовность содействовать поиску мирных решений.

    Ранее Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы в ОАЭ сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана.

    28 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, часть ракет достигла израильской территории и нанесла ущерб.

    По информации портала Walla, с утра субботы Израиль зафиксировал запуск по меньшей мере 125 ракет со стороны Ирана. В сообщении уточняется, что 35 из этих ракет достигли территории Израиля.

    Местные власти не уточнили, в каких регионах страны произошли взрывы, а также не предоставили сведения о возможных жертвах или разрушениях. Ранее израильские военные сообщали об увеличении числа воздушных тревог и активации систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тель-Авиве четыре раза прозвучала сирена воздушной тревоги, а системы ПВО Израиля и Иордании отразили удары ракет из Ирана.

    Ранее в результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией против суверенного государства.


    28 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На юге Ирана из-за удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 40 учениц, еще 48 получили ранения.

    Количество жертв среди воспитанниц начальной школы «Шаджаре Тайебе» на юге исламской республики возросло до 40. Еще 48 детей получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Власти региона уточнили данные о тяжелых последствиях атаки на образовательное учреждение.

    «Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14.45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения», – отмечается в публикации.

    Ранее сообщалось, что жертвами атаки Израиля и США по округу Минаб стали 24 ученицы начальной школы. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания.

    Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.

    28 февраля 2026, 15:08 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Александр Юнашев опубликовал видео с заявлением Владимира Жириновского, где тот предсказывает последствия удара США по Ирану, включая скачок цен на нефть.

    Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале вспомнил о предсказании Владимира Жириновского относительно возможных последствий удара США по Ирану.

    В опубликованном ролике Жириновский рассуждает, что атака США приведет к резкому росту цен на нефть до 300 долларов, что серьезно ударит по экономикам Европы и Китая. По словам политика, в таком случае миллионы беженцев могут устремиться в Россию.

    Комментируя ролик, Юнашев иронично заметил: «Позволю себе крамольную мысль: а вдруг Жириновский ничего не предсказывал, просто США действуют по его методичке?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля. Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В результате удара по школе в Иране погибли 40 девочек. В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы ранее сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    28 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.

    Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    28 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Маряи Иванова

    Военная операция против стратегических объектов и комплекса зданий верховного лидера исламской республики проходила одновременно с мощным взломом электронных сетей, пишет газета Politico.

    Соединенные Штаты совместно с Израилем нанесли серию ударов по иранской территории, которые были синхронизированы с крупной кибератакой, сообщает издание Politico, передает ТАСС.

    Информацию подтвердил источник в структурах безопасности на Ближнем Востоке.

    Согласно полученным данным, атаке подвергся комплекс зданий, служащий резиденцией для верховного лидера Ирана. Также удары пришлись по объекту, где базируется высшее военное командование страны.

    В список целей попали и другие локации, имеющие стратегическое значение для обороны исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремела серия взрывов.

    Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.

    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 15:32 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран, сообщает МИД России.

    Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил вооружённое нападение США и Израиля на Иран, следует из сообщения МИД России.

    Лавров подчеркнул, что атаки США и Израиля были ничем не спровоцированы, нарушили международное право и игнорировали тяжёлые последствия для региональной и глобальной стабильности.

    Он указал на необходимость незамедлительно прекратить атаки против Ирана и вернуть ситуацию к политико-дипломатическому урегулированию.

    Аббас Аракчи проинформировал Лаврова о решении инициировать срочный созыв Совета Безопасности ООН в ответ на действия США и Израиля. По словам иранского министра, атаки вновь сорвали переговоры о мирном урегулировании вокруг иранской ядерной программы, а иранское руководство принимает меры по отражению агрессии.

    Также иранская сторона выразила благодарность Лаврову и Москве за неизменную и твёрдую поддержку Ирана. В МИД России подчеркнули, что Тегеран высоко ценит последовательную политику российской стороны на международной арене.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер в отношении США и Израиля.

    Авиаудары по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В результате удара США и Израиля по школе в Иране погибли 40 девочек.

    Иран выпустил десятки баллистических ракет по территории Израиля.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 16:14 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    В результате ответных ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке, по предварительным данным, погибли и получили ранения около 200 американских военных, заявил Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о крупных потерях среди американских военных в результате ответных ударов по объектам США, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается: «В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты и ранены». Как уточняет иранская гостелерадиокомпания, речь идет о последствиях массированных ракетных обстрелов американских позиций.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица Тегеран. В Белом доме обосновали эту атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

    В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной операции возмездия с применением ракет и беспилотников. Сообщалось о пусках иранских ракет и запуске дронов по американским объектам. По данным агентства Tasnim, удары пришлись по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Газета The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.

    28 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Котировки цифровых активов устремились вниз после сообщений о начале военной операции США и Израиля против Ирана.

    Стоимость биткоина и Ethereum упала на 5,5% и 7,8% соответственно, передает ТАСС. По состоянию на середину дня главная криптовалюта торговалась на уровне 63 тыс. 661 доллар. Цена эфира опустилась до 1 тыс. 855 долларов.

    Мировые биржи за минувшие сутки принудительно закрыли позиции более 154 тыс. трейдеров. Общая сумма ликвидаций превысила 513 млн долларов. Значительная часть потерь пришлась на длинные позиции участников рынка, рассчитывавших на рост активов.

    Обвал котировок произошел на фоне сообщений о военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Под ударами оказались крупные иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабном ответе и запуске беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

