Жертвами ударов по иранской провинции Хормозган стали порядка 70 человек

Tекст: Мария Иванова

В иранской провинции Хормозган под удары попали города Минаб и Джаск, передает РИА «Новости» со ссылкой на местных медиков и агентство Fars.

о их данным, в результате атаки погибли порядка 70 человек, более 90 жителей получили ранения.

«Примерно 70 человек погибли, более 90 ранены в Минабе и Джаске», – сообщило агентство Fars.

Основной удар пришелся на начальную школу для девочек в Минабе. Ракета попала прямо в здание учебного заведения, что привело к тяжелым последствиям.

По информации министерства здравоохранения Ирана, в разрушенной школе погибли не менее 60 детей. Еще 80 человек были ранены при попадании ракеты в учебное заведение на юге страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав исламской республики подтвердил гибель 60 детей при ракетном обстреле школы. Снаряды ударили рядом с резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Министерство иностранных дел России осудило агрессию США и Израиля против суверенного государства.