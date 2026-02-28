35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Жертвами ударов по иранской провинции Хормозган стали порядка 70 человек
На юге Ирана серия ударов по провинции Хормозган унесла жизни около 70 человек, среди них не менее 60 детей из начальной школы.
В иранской провинции Хормозган под удары попали города Минаб и Джаск, передает РИА «Новости» со ссылкой на местных медиков и агентство Fars.
о их данным, в результате атаки погибли порядка 70 человек, более 90 жителей получили ранения.
«Примерно 70 человек погибли, более 90 ранены в Минабе и Джаске», – сообщило агентство Fars.
Основной удар пришелся на начальную школу для девочек в Минабе. Ракета попала прямо в здание учебного заведения, что привело к тяжелым последствиям.
По информации министерства здравоохранения Ирана, в разрушенной школе погибли не менее 60 детей. Еще 80 человек были ранены при попадании ракеты в учебное заведение на юге страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав исламской республики подтвердил гибель 60 детей при ракетном обстреле школы. Снаряды ударили рядом с резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Министерство иностранных дел России осудило агрессию США и Израиля против суверенного государства.