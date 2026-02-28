35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Гутерриш потребовал прекращения боевых действий после ударов США и Израиля
На фоне ударов США и Израиля по Ирану генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного прекращения боев и деэскалации, предупредив о риске крупного регионального конфликта.
Генеральный секретарь всемирной организации обратился к сторонам конфликта на фоне ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранской территории, передает ТАСС.
«Я призываю к немедленному прекращению боевых действий и деэскалации. Неспособность сделать это несет риски более масштабного регионального конфликта с серьезными последствиями для гражданских и региональной стабильности», – заявил он.
Политик также настоятельно рекомендовал всем участникам противостояния вернуться за стол переговоров.
Ранее Берлин, Париж и Лондон заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе.
Пекин призвал немедленно остановить боевые действия на Ближнем Востоке.
Афросоюз предрек глобальный кризис из-за ударов по Ирану.
Президент России Владимир Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана.