Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Россияне рассказали о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пассажиры из России, находящиеся в Дубае и Абу-Даби, сообщили РИА «Новости» о сложной ситуации с вылетами. По словам жительницы Волгограда, ее семья не смогла вернуться домой, так как аэропорт Дубая оказался закрыт.

«Мы с сыном приехали на индивидуальном трансфере в аэропорт Дубая, сегодня у нас рейс домой, в Волгоград. Но аэропорт закрыт, так и сидим в машине, ждем информацию от нашего туроператора, что нам делать дальше», – рассказала Анастасия.

В то же время россиянин Сергей из Абу-Даби отметил, что его рейс в Москву несколько часов переносился. Он добавил, что туроператор долгое время не выходил на связь, а позднее сообщил о предоставлении автобуса до гостиницы. По его словам, самолет из Москвы даже не вылетел в Абу-Даби.

Между тем, в компании-операторе Dubai Airports объявили о приостановке работы международных аэропортов Дубая (DXB) и «Аль-Мактум» (DWC) на неопределенный срок. В заявлении отмечается, что пассажирам рекомендуется не приезжать в аэропорт и следить за информацией у своих авиакомпаний.

При этом, генконсул России в Дубае Максим Владимиров заявил, что данных о пострадавших россиянах не поступало. Сейчас в соцсетях распространяются видео с паникой на улицах и кадры перехвата ракет над районами Дубая, Кувейта и Бахрейна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у аэропорта Абу-Даби произошли несколько взрывов, а в результате падения на жилой дом обломков сбитой ракеты из Ирана в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.

Ранее очевидцы опровергли эвакуацию небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае. А в Ассоциации туроператоров России отметили, что угрозы для россиян в ОАЭ, Катаре и Бахрейне сейчас минимальны.