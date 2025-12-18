В Амурской области завели дело о халатности после побега заключенного

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело возбудили по статье о халатности, фигурантами стали сотрудники исправительной колонии №8, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Проверка прокуратуры после побега заключенного выявила ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами учреждения.

Согласно материалам проверки, в ноябре сотрудники колонии разрешили группе осужденных находиться без сопровождения и конвоя за пределами учреждения для уборки прилегающей территории. При этом они не обеспечили необходимый надзор за ними, отказались от ежечасного контроля, чем и воспользовался один из заключенных для побега. Осужденного вскоре задержали в Ивановском муниципальном округе и вернули в учреждение.

Отдельное уголовное дело возбуждено в отношении самого сбежавшего по статье о побеге из места лишения свободы.

В ноябре в Подмосковье полицейские задержали мужчину, скрывшегося из суда Воронежа после избрания меры пресечения.