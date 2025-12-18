18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.3 комментария
В Амурской области завели дело о халатности после побега заключенного
Сотрудники ИК-8 Амурской области оставили заключенных без надзора во время уборки территории, после чего один осужденный совершил побег, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.
Дело возбудили по статье о халатности, фигурантами стали сотрудники исправительной колонии №8, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Проверка прокуратуры после побега заключенного выявила ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами учреждения.
Согласно материалам проверки, в ноябре сотрудники колонии разрешили группе осужденных находиться без сопровождения и конвоя за пределами учреждения для уборки прилегающей территории. При этом они не обеспечили необходимый надзор за ними, отказались от ежечасного контроля, чем и воспользовался один из заключенных для побега. Осужденного вскоре задержали в Ивановском муниципальном округе и вернули в учреждение.
Отдельное уголовное дело возбуждено в отношении самого сбежавшего по статье о побеге из места лишения свободы.
