Дипломат Пилипсон заявил о поддержке Хорватией преступного режима Киева
Загреб поддерживает Киев в конфликте на Украине, поставляя военную технику и расширяя сотрудничество, а также предоставляя реабилитацию украинским боевикам, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Загреб поддерживает киевские власти и помогает Киеву поставками военной техники, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС. По словам дипломата, Хорватия, как и ее союзники, приняла сторону киевской администрации в конфликте.
Пилипсон уточнил: «Сегодня Хорватия, как и ее союзники, заняла сторону преступного киевского режима, осуществляет поставки военной техники на Украину, принимает на реабилитацию украинских боевиков, не мешает хорватским наемникам участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ». По его мнению, из такой позиции следует стремление Загреба расширять военно-техническое сотрудничество с Киевом.
Юрий Пилипсон также отметил, что эти действия Хорватии отражают общую линию поддержки Киева странами Запада, что негативно влияет на отношения Москвы и Загреба.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал к введению новых санкций против России.