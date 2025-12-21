Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве
Вечером 21 декабря и в течение следующего дня в Москве ожидаются налипание мокрого снега, сильная гололедица, усиление ветра и понижение температуры, сообщили в ГУ МЧС по столице.
Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве с 23.00 21 декабря до 18.00 22 декабря, передает ТАСС.
По данным пресс-службы московского ГУ МЧС, в период прохождения холодного фронта ожидается снег и налипание мокрого снега в отдельных районах, возможны порывы ветра до 15 м/с.
К вечеру 22 декабря температура воздуха может опуститься до минус трех-пяти градусов, что приведет к сильной гололедице на дорогах. Служба МЧС обращается к жителям города с рекомендацией парковать автомобили в безопасных местах, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, а водителям соблюдать осторожность за рулем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральную Россию ожидают ночные температуры -9...-14 °C в середине следующей недели.
Жители Центральной России должны готовиться к возвращению морозов и снега к последней неделе декабря.