МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве с 23.00 21 декабря до 18.00 22 декабря, передает ТАСС.

По данным пресс-службы московского ГУ МЧС, в период прохождения холодного фронта ожидается снег и налипание мокрого снега в отдельных районах, возможны порывы ветра до 15 м/с.

К вечеру 22 декабря температура воздуха может опуститься до минус трех-пяти градусов, что приведет к сильной гололедице на дорогах. Служба МЧС обращается к жителям города с рекомендацией парковать автомобили в безопасных местах, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, а водителям соблюдать осторожность за рулем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральную Россию ожидают ночные температуры -9...-14 °C в середине следующей недели.

Жители Центральной России должны готовиться к возвращению морозов и снега к последней неделе декабря.