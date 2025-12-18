Синоптик сообщил о возвращении морозов в Центральную Россию

Синоптик Тишковец сообщил о ночных морозах в Центральной России

Tекст: Мария Иванова

Серьёзное похолодание прогнозируется в Центральной России в ближайшие дни, передает Telegram-канал Тишковца.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», уже к середине следующей недели ночные температуры в регионе опустятся до минус 14 градусов.

В частности, Тишковец отметил, что на территории Москвы ожидаются морозы до минус 10 градусов. На синоптической карте ночных температур на 24 декабря минимальные значения в Центральной России составят от минус 9 до минус 14 градусов.

Метеоролог предупредил жителей региона о необходимости готовиться к ощутимому похолоданию, а также о возможности ночных заморозков, которые сохранятся несколько суток.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что к последней неделе декабря в центр России вернутся мороз и снег.

Между тем в МГУ объяснили отсутствие снега в Москве особенностями текущих метеоусловий.