Синоптик сообщил о возвращении морозов в Центральную Россию

Синоптик Тишковец сообщил о ночных морозах в Центральной России
В середине следующей недели в Центральной России ожидаются ночные температуры от минус 9 до минус 14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Серьёзное похолодание прогнозируется в Центральной России в ближайшие дни, передает Telegram-канал Тишковца.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», уже к середине следующей недели ночные температуры в регионе опустятся до минус 14 градусов.
В частности, Тишковец отметил, что на территории Москвы ожидаются морозы до минус 10 градусов. На синоптической карте ночных температур на 24 декабря минимальные значения в Центральной России составят от минус 9 до минус 14 градусов.
Метеоролог предупредил жителей региона о необходимости готовиться к ощутимому похолоданию, а также о возможности ночных заморозков, которые сохранятся несколько суток.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что к последней неделе декабря в центр России вернутся мороз и снег.
Между тем в МГУ объяснили отсутствие снега в Москве особенностями текущих метеоусловий.