Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году
Жителям центра России стоит ожидать возвращения морозной погоды и снега к последней неделе декабря, когда метеоусловия нормализуются, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Заключительная неделя декабря пройдет под знаком умеренных морозов и привычных для этого времени года погодных условий, рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.
«Предварительно полагаю, что последняя заключительная неделя уходящего года будет проходить под знаком декабрьских умеренных морозов и подсыплет снега прям в конце декабря», – поделился синоптик.
В ближайшие дни в регионе настоящей зимы с морозами и заметным снегопадом не предвидится, отметил он.
До конца недели по ночам температура будет держаться от -2 до +1 градуса, возможна слабая гололедица. Днем ожидается оттепель с температурами от 0 до +3 градусов.
Тишковец указал на преобладание облачной погоды из-за атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, в результате чего температура воздуха превышает климатическую норму на пять градусов. Максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие дни, – это незначительная локальная изморось.
