Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году

Tекст: Катерина Туманова

Заключительная неделя декабря пройдет под знаком умеренных морозов и привычных для этого времени года погодных условий, рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

«Предварительно полагаю, что последняя заключительная неделя уходящего года будет проходить под знаком декабрьских умеренных морозов и подсыплет снега прям в конце декабря», – поделился синоптик.

В ближайшие дни в регионе настоящей зимы с морозами и заметным снегопадом не предвидится, отметил он.

До конца недели по ночам температура будет держаться от -2 до +1 градуса, возможна слабая гололедица. Днем ожидается оттепель с температурами от 0 до +3 градусов.

Тишковец указал на преобладание облачной погоды из-за атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, в результате чего температура воздуха превышает климатическую норму на пять градусов. Максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие дни, – это незначительная локальная изморось.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Татьяна Позднякова тоже пообещала возвращение снега в Москве на Новый год. В МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря.