Бастрыкин поручил подготовить доклад об убийстве женщины в Германии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту убийства бывшей судьи из Казахстана, чье тело было найдено в озере в Германии, из-за возможного бегства возможных убийц в Россию.
Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу об убийстве женщины из Казахстана в Германии, следует из сообщения в Telegram-канале СК.
Внимание главы Следственного комитета привлекли сообщения о том, что подозреваемые – бывший муж и свекровь погибшей – могли скрыться в Москве после возбуждения уголовного дела немецкими правоохранителями.
Телевизионный сюжет федерального канала рассказал о жестоком убийстве 40-летней Айгуль Сайлыбаевой, бывшей судьи, приехавшей из Казахстана. Родители погибшей считают, что к преступлению причастны муж и свекровь, и обратились к Бастрыкину с просьбой о помощи.
Родители жертвы заявили, что супруг не проявлял беспокойства по поводу исчезновения жены, а после пропажи писал, что она просто «где-то загуляла». Тело женщины позже нашли в озере с признаками насильственной смерти.
Известно, что муж Айгуль работает научным сотрудником факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Следственный комитет России начал проверку и пообещал выяснить все обстоятельства дела и возможную причастность подозреваемых, скрывающихся в Москве.