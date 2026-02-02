Бастрыкин поручил подготовить доклад об убийстве женщины в Германии

Tекст: Вера Басилая

Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу об убийстве женщины из Казахстана в Германии, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

Внимание главы Следственного комитета привлекли сообщения о том, что подозреваемые – бывший муж и свекровь погибшей – могли скрыться в Москве после возбуждения уголовного дела немецкими правоохранителями.

Телевизионный сюжет федерального канала рассказал о жестоком убийстве 40-летней Айгуль Сайлыбаевой, бывшей судьи, приехавшей из Казахстана. Родители погибшей считают, что к преступлению причастны муж и свекровь, и обратились к Бастрыкину с просьбой о помощи.

Родители жертвы заявили, что супруг не проявлял беспокойства по поводу исчезновения жены, а после пропажи писал, что она просто «где-то загуляла». Тело женщины позже нашли в озере с признаками насильственной смерти.

Известно, что муж Айгуль работает научным сотрудником факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Следственный комитет России начал проверку и пообещал выяснить все обстоятельства дела и возможную причастность подозреваемых, скрывающихся в Москве.