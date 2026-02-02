Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
ЕС выделил 5,4 млрд евро на военные инновации
Европейский оборонный фонд инвестировал 5,4 млрд евро в развитие 225 проектов военных технологий, уделив особое внимание искусственному интеллекту и беспилотным системам.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил на конференции в Брюсселе, что Европейский оборонный фонд уже выделил 5,4 млрд евро на реализацию 225 инновационных проектов, передает ТАСС.
По его словам, фонд занимает третье место среди инвесторов в военные технологии в Европе.
Кубилюс подчеркнул, что 800 млн евро направлены на развитие искусственного интеллекта для военного применения. Среди поддержанных инициатив – системы взаимодействующих роев ударных беспилотников, технологии распознавания речи и синхронного перевода для коммуникаций, а также системы зрения с элементами дополненной реальности, способные выделять цели.
Он добавил, что ведется интеграция нейросетей в системы мониторинга и разведки. По его словам, европейские разработчики активно применяют опыт, полученный на Украине, и взаимодействуют с украинскими военными при разработке новых решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оказал Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, поступивших за счет реинвестирования замороженных российских активов.
С февраля 2022 года по декабрь 2025 года Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь.
Евросоюз в текущем финансовом периоде планирует выделить 150 млн евро Гренландии.