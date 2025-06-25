Медведев назвал ЕС политизированной и русофобской организацией-угрозой

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что лозунг о невступлении стран только в НАТО должен быть изменен, поскольку вооруженный и политизированный ЕС также представляет опасность для России, и именно как к угрозе к нему следует относиться, по крайней мере до изменения его политики.

Медведев подчеркнул, что это не отменяет необходимости двустороннего сотрудничества России с отдельными европейскими странами. Он отметил, что еще 15-20 лет назад планы Киева по вступлению в ЕС не воспринимались как проблема, в отличие от курса на интеграцию в НАТО.

Однако нынешний Евросоюз, по его словам, превратился в глобалистскую, ярко выраженную русофобскую структуру, мечтающую о реванше против России.

По словам зампреда Совбеза, современный ЕС стремится конкурировать с НАТО, наращивает военные возможности, создает собственные оборонные стратегии и активно перевооружается. Медведев считает, что одна из целей этого процесса – вооружение киевского режима и обеспечение его устойчивости против России.

Также он подчеркнул, что Евросоюз заключил с Украиной соглашения о долгосрочной поддержке и обеспечивает поставки оружия, развивает оборонную промышленность на украинской территории и финансирует свои действия за счет замороженных российских активов.

Медведев указал, что и нынешний Брюссель, и весь политический аппарат ЕС он рассматривает как врага России. В таком виде, на его взгляд, Евросоюз представляет не меньшую угрозу для страны, чем Североатлантический альянс.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика Евросоюза в отношении России является недальновидной.

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.