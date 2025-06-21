В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.5 комментариев
Матвиенко назвала политику Евросоюза недальновидной и опасной
Политика Евросоюза в отношении России является недальновидной, заявила журналисту «России 1» Павлу Зарубину спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко раскритиковала европейскую политику по отношению к России, подчеркнув роль Москвы в обеспечении безопасности на континенте, передает РИА «Новости».
Она отметила, что страны ЕС своими действиями вредят собственным экономикам и снижают уровень жизни граждан.
Матвиенко выразила мнение, что обеспечить безопасность Европы без участия России невозможно, а развитие европейской экономики невозможно не только без российских ресурсов, но и без научных достижений страны.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.