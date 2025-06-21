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Кнайсль объяснила жаждой смены власти в России политику Евросоюза
Кнайсль сравнила политику ЕС в отношении к России с действиями Израиля – к Ирану
Евросоюз жаждем смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана, заявила на полях ПМЭФ экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России», если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.
Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.
«Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.