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    Экономика России переходит от сырья к «цифре»
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    7 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

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    21 июня 2025, 04:07 • Новости дня

    Кнайсль объяснила жаждой смены власти в России политику Евросоюза

    Кнайсль сравнила политику ЕС в отношении к России с действиями Израиля – к Ирану

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз жаждем смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана, заявила на полях ПМЭФ экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России»,  если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.

    Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.

    «Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

    20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

    Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

    Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

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    20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
    На севере Ирана произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

    На севере Ирана произошло землетрясение
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    20 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева.

    Он заявил: «Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В пятницу заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери заявил, что на севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам.

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    Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.

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    20 июня 2025, 22:00 • Новости дня
    Шейх Бахрейна описал политику России цитатой из стихотворения Пушкина

    Tекст: Вера Басилая

    На пленарном заседании ПМЭФ советник по национальной безопасности Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к народу со строчками из стихотворения Александра Пушкина.

    Шейх Насер бен Хамад Аль Халиф, представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства, охарактеризовал политику России по отношению к своему народу строками из «Пророка» Александра Пушкина, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он отметил, что как поэт ценит поэзию и хотел бы привести слова Пушкина.

    «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – процитировал Аль Халиф, отметив, что мудрая политика, подобная пушкинским словам, по его мнению, отражает отношение России к своему народу.

    Он также подчеркнул, что такая политика не может измеряться только количественными показателями. Шейх заявил, что стратегическое партнерство с Россией является одной из основ развития бизнеса в Бахрейне.

    Представитель королевства добавил, что Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, придавая большое значение инновациям и творчеству как ключевым факторам экономического роста.

    По его словам, Бахрейн рассматривает ПМЭФ как эффективную платформу для продвижения амбициозных инициатив и укрепления сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из различных стран.

    Президент России Владимир Путин попросил советника по нацбезопасности Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифу передать привет королю Хамаду бен Исе Аль Халифе.

    Принц Бахрейна назвал Петербургский международный экономический форум очень представительным.

    Бахрейн выразил благодарность Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

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    20 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран запустил ракеты в направлении Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад в нескольких районах страны были активированы оповещения после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль», – приводит ТАСС текст заявления.

    Военные призвали жителей страны пройти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейших указаний.

    Позже ЦАХАЛ сообщил об устранении угрозы с воздуха. В ряде районов Израиля населению разрешили выйти из укрытий после соответствующей оценки ситуации и распоряжения тылового командования.

    По данным Israel Hayom, в городе Беэр-Шева в результате падения одной из ракет загорелись несколько автомобилей, повреждены жилые дома. На месте происшествия работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет резко упала.

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    20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

    Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

    По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

    Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

    Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

    В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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    20 июня 2025, 14:03 • Новости дня
    Даванков объяснил идею о политическом убежище для Маска
    Даванков объяснил идею о политическом убежище для Маска
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предоставление убежища американскому миллиардеру Илону Маску могло бы быть полезным для страны, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

    «Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь [экс-аналитику ЦРУ Эдварду] Сноудену», – сказал депутат ТАСС.

    Он призвал МИД России серьезно отнестись к этой идее.

    До этого Даванков заявил, что в МИД якобы поступила просьба о предоставлении Маску политического убежища в России. В министерстве, комментируя это сообщение, заявили, что Даванков не работает в МИД.

    Отец Маска усомнился в истинности сообщения о том, что его сын якобы запросил убежища в России.

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    20 июня 2025, 20:33 • Новости дня
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 отметил, что Индонезия сделала ставку на экономическую модель, сочетающую элементы двух систем – социализма и капитализма, каждая из которых имеет свои недостатки и свои преимущества.

    «Я считаю, что каждая страна должна следовать собственной экономической философии. Такой философии, которая отвечала бы интересам страны, которая соответствовала бы культурным установкам соответствующей страны. Именно поэтому я выбрал путь компромисса, а именно: взять лучшее из социализма и лучшие из капитализма», – заявил Субианто в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2025.

    По его словам, «чистый социализм» не работает. «Это утопия. Чистый социализм – это то, что мы наблюдали на многих примерах, и действительно он, повторяю, не работает. А чистый капитализм приводит к неравенству, приводит к тому, что лишь малая доля населения пользуется благами, богатством», – пояснил глава Индонезии.

    «Но наш путь идет посередине, – добавил он. – Мы хотим опереться на креативность, творческий подход, который характерен для капитализма, мы должны использовать инициативу, которая характерна для капитализма. Но нам необходимо, чтобы и государство играло важную роль для того, чтобы бороться с бедностью, бороться с голодом, чтобы защищать слабых».

    Он пояснил, что в государствах с формирующейся экономикой, таких как Индонезия, существует серьезный риск — возможность того, что власть окажется под контролем узкого круга влиятельных лиц.  Элиты, включая крупный бизнес и высокопоставленных чиновников, могут вступать в тайные сговоры, преследуя собственные интересы. Это неизбежно тормозит борьбу с бедностью и мешает развитию устойчивого среднего класса.

    Именно поэтому, отметил Субианто, страна придерживается принципа, который можно выразить кратко: наибольшее благо — наибольшему числу людей. Государственные институты обязаны работать на благо большинства граждан, а значит, быть прозрачными и свободными от коррупции. 

    Он назвал первые итоги этого эксперимента по внедрению лучших качество социализма и капитализма. «Я семь месяцев нахожусь на этом посту. За это время мы смогли обеспечить рост производства риса и кукурузы почти на 50 процентов. И это самое серьезное увеличение объемов производства этих культур за всю историю существования моей страны», – подчеркнул Субианто.

    Ранее президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7.

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    20 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану

    Министр обороны Израиля приказал ЦАХАЛ усилить удары по объектам Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории, сообщил Ynet.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии усилить удары по объектам на территории Ирана, передает РИА «Новости».

    В публикации Ynet отмечается, что распоряжение направлено на подрыв позиций режима Ирана и сдерживание ракетных обстрелов по израильскому тылу. Кац также подчеркнул необходимость нанести ущерб Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и подразделениям народной милиции «Басидж».

    В министерстве обороны Израиля уточнили, что это решение было принято после оценки ситуации в регионе совместно с начальником Генштаба.

    В четверг израильские военные атаковали ядерные объекты в Араке, Хондабе и Натанзе. Иранская организация по атомной энергии подтвердила эти удары и сообщила о произошедшем МАГАТЭ.

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    Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

    Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов на территории Ирана, связанных с хранением и запуском ракет.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран.

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    20 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором назвал бывшего американского лидера Барака Обаму ответственным за развитие ядерной программы Ирана. Публикация в Truth Social сопровождалось сгенерированным изображением, где Обама позировал на фоне пачек наличных денег.

    «Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» – сказано в посте Трампа.

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    Ранее Axios сообщил, что Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    20 июня 2025, 20:55 • Новости дня
    МАГАТЭ озвучило новые данные об уровне радиации у иранского ядерного объекта в Натанзе

    МАГАТЭ: Уровень радиации у ядерного объекта в Натанзе в пределах нормы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень радиации за пределами иранского ядерного объекта в Натанзе не выходит за пределы нормы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН по видеосвязи.

    Гросси подчеркнул: «Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне», передает ТАСС.

    В ходе заседания СБ ООН, посвященного эскалации напряженности между Израилем и Ираном, Гросси также сообщил, что Международное агентство по атомной энергии не располагает сведениями о каких-либо повреждениях, нанесенных ядерному объекту в Фордо. По словам Гросси, Фордо является главным иранским объектом по обогащению урана до 60%.

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    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

    Накануне официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.

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    20 июня 2025, 23:55 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    @ Thomas Trutschel/imago-images.de//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США в беседе с Андреа Митчелл на телеканале NBC News.

    На вопрос о том, может ли дипломатия дать результаты в течение двух недель, как предполагал президент США Дональд Трамп, Арагчи ответил, что это зависит от того, действительно ли Вашингтон привержен переговорам или просто использует дипломатию в качестве прикрытия для нападения на Иран, пишет портал  Breakingthenews.

    Глава МИД Ирана охарактеризовал недавние действия США по поддержке Израиля как «предательство дипломатии», что ставит под сомнение дальнейшие переговоры.

    «Мы не знаем, как мы можем им доверять», – сказал Арагчи.

    «Он подчеркнул, что Иран не будет напрямую взаимодействовать с США, пока продолжаются израильские атаки. Он также объявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 23 июня», – сказано в материале портала.

    40-минутное интервью Арагчи было опубликовано частично на канале NBC News, который заявил, что журналист Андреа Митчелл после окончания интервью с иранским министром узнала о запланированной у него встрече с российским президентом.

    Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

    Ранее в пятницу Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Президент России Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    20 июня 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

    Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

    «Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ОПЕК рассматривает деполитизацию нефти как одну из ключевых задач, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил, что деполитизированный подход к деятельности организации является главной целью, поскольку ОПЕК отвечает примерно за 30% мирового энергобаланса, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ОПЕК стремится к тому, чтобы нефть рассматривалась исключительно как товар, без политических подтекстов.

    Хайсам аль-Гайс добавил, что организация работает над укреплением своей роли на мировом энергетическом рынке.

    Аль-Гайс отметил, что ОПЕК не использует идеологические принципы в своих прогнозах и статистике по рынку нефти, в отличие от некоторых западных стран. Он добавил, что организация всегда стремится к объективности и отделяет политику от своей профессиональной деятельности.

    Генеральный секретарь также выразил признательность за то, что Россия внимательно относится к прогнозам ОПЕК и учитывает их при формировании своей энергетической политики. По его словам, это имеет важное значение для всей работы организации.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме.

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