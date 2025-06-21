Кнайсль сравнила политику ЕС в отношении к России с действиями Израиля – к Ирану

Tекст: Ирма Каплан

«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России», если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.

Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.

«Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.