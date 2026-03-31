Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления в Буче, передает РИА «Новости».

Зеленский заявил: «Пока то, что хочет Россия, и то, что говорят нам партнеры, они видят окончание войны, или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с востока. Вопрос в том, что уже новые сроки… У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится».

Он уточнил, что если Киев не выведет войска из Донбасса за этот срок, Россия установит контроль над этими территориями и условия мирного соглашения станут менее выгодными для Украины.

Зеленский не ответил прямо, будет ли Киев рассматривать предложенные Москвой условия, но выразил сомнение в том, что российская армия способна освободить удерживаемые украинскими формированиями территории Донбасса за два месяца.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что прекращение боевых действий возможно только при выводе украинских войск из Донбасса.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что конфликт завершится, когда украинские подразделения покинут занимаемые территории, иначе Россия продолжит добиваться целей спецоперации военным путем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский стремится к перемирию из-за неблагоприятной для Киева обстановки на линии фронта. Песков также напомнил, что промедление с мирным урегулированием приведет к ухудшению условий для Киева.