Песков заявил о попытках Киева добиться любого перемирия на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский стремится к перемирию из-за неблагоприятной для Киева обстановки на линии фронта.
Песков заявил, что Владимир Зеленский сейчас пытается добиться перемирия, поскольку ситуация на фронтах складывается не в пользу Киева, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, украинский лидер говорил о готовности к любому перемирию, включая пасхальное, чтобы стабилизировать положение.
Песков отметил, что киевский режим остро нуждается в перемирии, потому что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения. Он добавил, что эта динамика фиксируется как российскими, так и зарубежными специалистами.
Пресс-секретарь президента особо подчеркнул, что Москва не приемлет перемирия и считает необходимым достижение мира на Украине.
«Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», – заявил Песков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что предложение Зеленского о пасхальном перемирии следует воспринимать с осторожностью.