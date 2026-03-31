Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Владимир Зеленский сейчас пытается добиться перемирия, поскольку ситуация на фронтах складывается не в пользу Киева, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, украинский лидер говорил о готовности к любому перемирию, включая пасхальное, чтобы стабилизировать положение.

Песков отметил, что киевский режим остро нуждается в перемирии, потому что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения. Он добавил, что эта динамика фиксируется как российскими, так и зарубежными специалистами.

Пресс-секретарь президента особо подчеркнул, что Москва не приемлет перемирия и считает необходимым достижение мира на Украине.

«Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», – заявил Песков.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что предложение Зеленского о пасхальном перемирии следует воспринимать с осторожностью.